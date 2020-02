Wiele twarzy Muktady as-Sadra

Największa bitwa stoczona przez polskie wojsko po zakończeniu drugiej wojny światowej miała miejsce w dniach 3–6 kwietnia

2004 r. w irackiej Karbali. Nasi żołnierze, pod dowództwem pułkownika (wówczas jeszcze w stopniu kapitana) Grzegorza Kaliciaka, odpierali wściekłe ataki Armii Mahdiego. Polacy zwyciężyli, i to bez strat własnych, a atakujący padali niczym muchy. Mimo to raz po raz powtarzali próby szturmu na miejscowy ratusz. Zginęło ok. 80 Irakijczyków. Wszyscy byli fanatycznymi zwolennikami 30-letniego wówczas Muktady.