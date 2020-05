Stany Zjednoczone zrywają relacje z WHO

Informację o zakończeniu współpracy z WHO Donald Trump przekazał podczas piątkowej konferencji prasowej. Po ogłoszeniu tej decyzji reporterzy nie mieli możliwości zadawania pytań amerykańskiemu prezydentowi.

W okresie epiemii koronawirusa Donald Trump wielokrotnie krytykował WHO. W połowie kwietnia czasowo wstrzymał finansowanie organizacji przez USA. – Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa – powiedział Donald Trump w Białym Domu, oceniając działania WHO podczas epidemii.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucał Światowej Organizacji Zdrowia, że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".

Przedstawiciele WHO odradzali państwom zamykanie granic dla Chin na przełomie stycznia i lutego. Argumentowali wówczas, że restrykcje dotyczące podróży mogą wywołać więcej złego niż dobrego, bo utrudnią wymianę informacji, zakłócą łańcuchy dostaw sprzętu medycznego i uderzą w gospodarki krajów.

Przed 10 dniami Trump napisał list do dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Zapowiedział w nim, że wstrzyma na stałe zamrożone czasowo płatności USA na rzecz WHO, jeśli nie przestanie ona działać w myśl interesów Chin.