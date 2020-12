Cartoon Network promuje wśród dzieci "stosowanie odpowiednich zaimków płciowych"

Cartoon Network w poście opublikowanym na Facebooku zwraca uwagę, że nie wystarczy jedynie uznać za normę dowolności w stosowaniu zaimków płciowych (on/ona/jego/jej/oni/ich), ale także należy propagować i popularyzować taką postawę.

"Nieważne, którego zaimka używasz – my akceptujemy, afirmujemy i kochamy Cię takim, jakim jesteś" – zapewnia CN. W poście umieszczono link do "poradnika sprawiedliwości płciowej", przygotowanego przez NBJC (National Black Justice Coalition –amerykańską organizację społeczną, zajmującą się wsparciem osób LGBT). W poradniku szczegółowo opisano definicje m. in. płci, równości, dzieci dowiedzą się czym jest "transgender" oraz "cisgender". To także zwrócenie uwagi na to, jak ważny jest język, jakim się posługujemy, również w odniesieniu do osób czarnoskórych. Do poradnika dołączono zadania do wykonania i ankiety do wypełnienia.

Dodatkowo stacja Cartoon Network opublikowała komiks, którego odbiorcami mają być najmłodsi. "Używanie zaimków płciowych, jakich życzy sobie dana osoba, to wyraz szacunku. Wszyscy powinniśmy być postrzegani, tak jak się czujemy oraz być kochani, za to kim jesteśmy" – czytamy na jednym z obrazków.

Czytaj także:

Będzie śledztwo ws. grafiki z "Margot". Aktywiści LGBT parodiowali Matkę BoskąCzytaj także:

"Niepotrzebne, krzywdzące i nieprawdziwe". Ociepa mocno o Solidarnej Polsce