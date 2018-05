"To będzie największy błąd w historii królewskich ślubów". Brat Meghan Markle pisze do księcia Harry'ego

Thomas Markle Jr. napisał list do księcia Harry'ego, w którym próbuje go przekonać, że ślub z jego przyrodnią siostrą będzie błędem. Treść listu opublikował magazyn "In Touch".

Brat przyszłej żony księcia Harry'ego pisze, że im bliżej do ślubu, tym bardziej jasne staje się, że będzie to największy błąd w historii królewskich ślubów. Thomas Markle w mocnych słowach wypowiada się także o swojej siostrze. Twierdzi, że zmieniła się w "zblazowaną, płytką, zarozumiałą kobietę", która wystawi księcia i jego rodzinę na pośmiewisko. "To oczywiste, że Meghan Markle nie jest właściwą kobietą dla Ciebie" – dodaje.

W liście padają także inne gorzkie słowa odnoszące się do relacji rodzinnych. Markle oskarża swoją przyrodnią siostrę, że wykorzystała ojca i opuściła go kiedy miał problemy finansowe. Twierdzi, że nie odwdzięczyła się rodzinie za pomoc jaką otrzymała, kiedy zaczynała karierę aktorską.

Książę Harry i amerykańska aktorka Meghan Markle spotykają się od 2016 roku. Zaręczyny odbyły się w listopadzie ubiegłego roku.