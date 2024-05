Von der Leyen: Chcę budować koalicję z Tuskiem i PO

We wtorek w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpocznie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy. W sesji otwierającej wydarzenie udział wezmą premier Donald Tusk oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która specjalnie na tę okazję przybyła do Polski. Politycy mają zaprezentować plan dla Europy.

Szefowa KE chce budować z Tuskiem koalicję na rzecz silnej Europy

Szefowa KE w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformowała, dlaczego zdecydowała się odwiedzić nasz kraj.

– Przyjechałam do Polski, żeby oznajmić, iż chcę budować z Donaldem Tuskiem oraz z Platformą Obywatelską koalicję na rzecz silnej Europy – oświadczyła Ursulna von der Leyen. Jak wyjaśniła, chodzi o koalicję, "która sprawi, że centrum przeciwstawi się skrajnościom, a Europa stanie się silniejsza, zamożniejsza i bezpieczniejsza".

Ursula von der Leyen: Potrzebujemy Europy, która potrafi się obronić

W kontekście rozpoczynającego się we wtorek Kongresu von der Leyen nawiązała także do swojej przyszłości w Brukseli. Przypomnijmy, że jest ona kandydatką Europejskiej Partii Ludowej do ponownego objęcia stanowiska szefowej Komisji Europejskiej. Polityk podkreśliła, że rozmowy które będą toczyć się w Katowicach dot. takich zagadnień jak bezpieczeństwo i obronność znajdą się wśród priorytetów jej ewentualnej drugiej kadencji.

– Potrzebujemy Europy, która potrafi się obronić – powiedział von der Leyen. Nie ukrywała przy tym, że liczy na inicjatywę Warszawy w wysiłkach na rzecz budowy "europejskiej unii obronnej".

Przypomnijmy, że także dziś w Katowicach ma się odbyć wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Nieoczekiwanie nad ranem rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że w sali w której ma obradować gabinet Donalda Tuska służby znalazły podejrzane urządzenia, które mogą służyć do podsłuchu.

Czytaj też:

Podsłuch w sali obrad rządu? Trwa akcja służbCzytaj też:

Koniec z art. 7. Rzońca: Widać tępą propagandęCzytaj też:

Szydło: Ursula von der Leyen przyznała mi rację