"Omówiliśmy kluczowe kwestie". Koniec rozmów Ukrainy z USA

W Arabii Saudyjskiej zakończyło się spotkanie delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych poświęcone negocjacjom pokojowym. Poinformował o tym minister obrony Rustem Umerow na swoim Facebooku.

Według niego rozmowa była "konstruktywna i znacząca”. Strony omawiały "kluczowe kwestie”, w tym te związane z sektorem energetycznym.

"Zakończyliśmy nasze spotkanie z amerykańskim zespołem. Dyskusja była produktywna i treściwa – omówiliśmy kluczowe kwestie, w tym energetykę. Zadaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jest osiągnięcie godnego i trwałego pokoju dla naszego państwa i narodu, a zatem dla całej Europy. Pracujemy nad tym, aby stało się to rzeczywistością” – napisał Umerow.

Rozmowy w Arabii Saudyjskiej

Na spotkanie z Amerykanami w Arabii Saudyjskiej udali się specjaliści z dziedziny energetyki oraz przedstawiciele wojskowi z marynarki wojennej i lotnictwa.

Doradca prezydenta USA Michael Waltz powiedział wcześniej reporterom, że Waszyngton będzie dążył do stopniowej deeskalacji wojny na Ukrainie. Najpierw zostanie podjęta próba doprowadzenia do moratorium na ataki na sektor energetyczny, a następnie stopniowo do całkowitego zawieszenia broni.

Specjalny przedstawiciel Trumpa na Bliskim Wschodzie, Steve Witkoff, niedawno wyraził przekonanie, że 30-dniowe zawieszenie broni zostanie osiągnięte w nadchodzących tygodniach.

Negocjacje z Rosją

Na poniedziałek zaplanowane są z kolei rozmowy delegacji USA i Rosji. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow zapowiedział, że eksperci z Rosji i Stanów Zjednoczonych przedyskutują sposoby zapewnienia bezpiecznego przewozu towarów na Morzu Czarnym. To samo przekazał rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow.

Do tej pory Putin zgodził się na zaprzestanie rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przez 30 dni. Delegacja amerykańska liczy na szybsze tempo w drodze do rozejmu.

W skład rosyjskiej delegacji wejdą Grigorij Karasin, były dyplomata i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji (wyższej izby parlamentu), oraz Siergiej Biesieda, doradca szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

