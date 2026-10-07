Przeżyła nieudaną egzekucję. Odzyskała przytomność i mowę

W 1995 r., mając zaledwie 18 lat, Christa Pike zwabiła 19-letnią Colleen Slemmer w ustronne miejsce, a następnie zaatakowała ją z wyjątkowym okrucieństwem. Na ciele ofiary wycięto pentagram, a Pike miała zachować fragment czaszki jako makabryczną pamiątkę. Motywem zbrodni miała być zazdrość o partnera.

Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną. Brutalność ataku sprawiła, że Pike została skazana na karę śmierci i trafiła do celi śmierci w stanie Tennessee jako najmłodsza kobieta w historii tego stanu.

Po blisko 30 latach batalii sądowych nadszedł dzień, w którym wyrok miał zostać wykonany. Procedura nie przebiegła jednak zgodnie z planem. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu Christa Pike nie zmarła. Według doniesień amerykańskich mediów, pojawiły się u niej niepokojące objawy, w tym jęki, problemy z oddychaniem i gwałtowne ruchy ciała. Gdy okazało się, że serce skazanej nadal bije, egzekucję przerwano. Kobietę przewieziono do szpitala i podłączono do respiratora.

Christa Pike odzyskała już przytomność i mówi

Prawnicy 50-letniej Christy Pike poinformowali teraz, że kobieta odzyskała możliwość mówienia, jednak wciąż potrzebuje intensywnego leczenia i stałej opieki medycznej. Podczas wykonania wyroku doszło m.in. do poważnych obrażeń jej rąk.

Stan kobiety nadal budzi poważne obawy. Lekarze nie są w stanie jednoznacznie określić jej dalszych rokowań, a przedstawiciele prawni skazanej opisują jej powrót do zdrowia jako niezwykle rzadki przypadek z perspektywy medycyny.

Do tej pory władze Tennessee nie podały, dlaczego podane kobiecie dwie dawki środków używanych podczas egzekucji nie zadziałały w oczekiwany sposób. Jednym z rozważanych wyjaśnień jest możliwość, że lek nie trafił prawidłowo do krwiobiegu i zamiast tego został podany do tkanek znajdujących się pod skórą. Nie wiadomo, czy po nieudanej próbie władze Tennessee zdecydują się ponownie wykonać wyrok. Na razie wszystkie egzekucje w stanie zostały zawieszone. Gubernator Bill Lee zdecydował o wstrzymaniu ich do końca 2026 roku.

Czytaj też:

Rodzice ofiary są wściekli. "Wzięłabym nóż do tapet i ją pocięła" Czytaj też:

Kara śmierci. Trump zapowiada drastyczne zaostrzenie prawa