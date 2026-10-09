W USA odbędzie się publiczna egzekucja. Były major zostanie rozstrzelany

Hasan to były psychiatra wojskowy, który został skazany za zabójstwo 13 osób w 2009 roku. Mężczyzna zostanie rozstrzelany 3 grudnia o godzinie 13.00, w miejscu i porze nawiązujących do przeprowadzonego przez niego ataku. Jak poinformował szef Pentagonu Pete Hegseth, egzekucja ma odbyć się publicznie w tej samej bazie, w której Hasan dokonał zamachu. Przebieg egzekucji będzie transmitowany na żywo. Decyzję o wykonaniu kary śmierci zatwierdził prezydent Donald Trump, po rekomendacji Hegsetha.

Według amerykańskich mediów ostatnia publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych odbyła się w 1936 r., czyli 90 lat wcześniej. Rozstrzelanie jest natomiast niezwykle rzadko stosowaną metodą wykonywania kary śmierci, dopuszczoną obecnie jedynie w pięciu stanach: Idaho, Missisipi, Oklahomie, Karolinie Południowej i Utah.

Hasan zabił 13 osób i ranił 32

Do tragedii w Fort Hood doszło 5 listopada 2009 r. Hasan, pełniący wówczas służbę jako psychiatra wojskowy, otworzył ogień w ośrodku przygotowującym żołnierzy do służby. Mężczyzna zabił wówczas 13 osób – 12 wojskowych i 1 cywila – oraz ranił kolejne 32. W 2013 r. został skazany na śmierć po uznaniu go za winnego 13 morderstw z premedytacją oraz 32 prób zabójstwa.

Czemu rozstrzelanie będzie transmitowane? – Zapewnimy, by ludzie mogli to oglądać, że będzie to publiczne, bo ludzie muszą zrozumieć, że za takie czyny grożą poważne konsekwencje – stwierdził Hegseth. Wyrok wykona pluton żołnierzy uzbrojonych w karabiny. Hegseth nazwał skazanego "radykalnym islamistą", który zdradził własny kraj.

Ostatni raz żołnierza armii USA stracono w 1961 r., natomiast ostatnie rozstrzelanie żołnierza miało miejsce w 1945 r. Wówczas szeregowiec Eddie Slovik został rozstrzelany we Francji za dezercję.

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