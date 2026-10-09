Netanjahu wściekły po decyzji Komitetu Noblowskiego. "Stracił moralny kompas"

W piątek, 9 października, Norweski Komitet Noblowski ogłosił, że Pokojową Nagrodę Nobla za 2026 rok otrzyma Navanethem "Navi" Pillay, 85-letnia prawniczka i obrończyni praw człowieka z Republiki Południowej Afryki.

Komitet wskazał, że to "docenił jej wieloletnie działania na rzecz pokoju, prawa międzynarodowego i pociągania do odpowiedzialności osób oskarżonych o najpoważniejsze zbrodnie".

Decyzja wywołała gwałtowną reakcję izraelskich władz. Biuro premiera Benjamina Netanjahu opublikowało w mediach społecznościowych ostre oświadczenie, w którym zaatakowało zarówno samą laureatkę, jak i członków Komitetu Noblowskiego.

Netanjahu uderza w noblistkę. "Komitet stracił moralny kompas"

Izraelski premier nie krył oburzenia decyzją o nagrodzeniu Pillay. Zarzucił jej wieloletnią działalność wymierzoną w Izrael i posługiwanie się bezpodstawnymi oskarżeniami wobec państwa żydowskiego.

"Komitet Nagrody Nobla stracił swój moralny kompas. Przyznał swoje najwyższe wyróżnienie bigotce, która zbudowała swoją karierę na wymyślaniu i rozpowszechnianiu oszczerstw krwi wobec jedynego państwa żydowskiego" – stwierdzono w oświadczeniu biura Netanjahu.

W dalszej części oświadczenia Netanjahu odniósł się do działań prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Karima Khana, który prowadził postępowania dotyczące zbrodni popełnionych podczas wojny w Strefie Gazy. "Największym osiągnięciem Navi Pillay było zalegalizowanie skorumpowanego prokuratora, który zwrócił się do jej fałszerstw przeciwko Izraelowi, mając nadzieję, że dołączając do jej bigotowskiego linczowego tłumu, uniknie oskarżenia o gwałt" – napisano.

Ostre oskarżenia pod adresem Karima Khana

W swoim oświadczeniu izraelski premier nawiązał do zarzutów dotyczących niewłaściwych zachowań seksualnych, które pojawiły się wobec Karima Khana. "Karim Khan, oskarżony przez własnych pracowników MKS o gwałt i molestowanie seksualne, wykorzystał kłamstwa Pillay do zbudowania fałszywej sprawy przeciwko Izraelowi" – stwierdziło biuro premiera.

Netanjahu zasugerował tym samym, że działania prokuratora przeciwko Izraelowi miały służyć odwróceniu uwagi od stawianych mu zarzutów. Oświadczenie zakończono kolejnym ostrym atakiem na tegoroczną noblistkę. "Pillay dostarczyła kłamstw. Khan je uzbroił. A teraz wprowadzeni w błąd członkowie Komitetu Noblowskiego oddają hołd kobiecie, która rozpowszechniała tę demonizację Żydów i tę parodię sprawiedliwości" – podsumowano.

Navi Pillay przez wiele lat pełniła ważne funkcje w międzynarodowych instytucjach zajmujących się prawami człowieka. Była m.in. sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i Międzynarodowego Trybunału Karnego, a w latach 2008–2014 wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka.

W ostatnich latach przewodniczyła niezależnej Komisji Śledczej ONZ zajmującej się sytuacją na okupowanych terytoriach palestyńskich. W 2025 roku komisja przedstawiła raport, w którym uznała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Izraelskie władze zdecydowanie odrzuciły te ustalenia, zarzucając autorom raportu stronniczość.

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