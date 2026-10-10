Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina, przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że podczas rozmowy podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem, rosyjski przywódca odrzucił perspektywę rozmów pokojowych i podkreślił, że Rosja będzie kontynuować walkę, dopóki nie osiągnie "wszystkich swoich celów".

Zgodnie z relacją Jurija Uszakowa, Donald Trump "złożył Putinowi serdeczne życzenia urodzinowe, nieformalnie życzył mu sukcesów i pomyślności oraz przekazał pozdrowienia od pierwszej damy".

Z kolei Putin miał podziękować Trumpowi za zainteresowanie dialogiem z Moskwą i podkreślił, że stanowisko Rosji w sprawie agresji na Ukrainę pozostaje niezmienne.

Putin w rozmowie z Trumpem "kategorycznie wykluczył" możliwość wznowienia rozmów pokojowych

Doradca prezydenta Rosji poinformował, że w rozmowie z prezydentem USA "Putin kategorycznie wykluczył możliwość wznowienia rozmów pokojowych". Ponadto oskarżył Ukrainę o próbę zakłócenia rosyjskich wyborów. Starał się również przekonać Trumpa, że ukraiński opór "nie ma żadnych perspektyw" oraz, że rosyjskie siły "mają inicjatywę całkowicie w swoich rękach i posuwają się naprzód".

Jurij Uszakow twierdził, że po rozmowie telefonicznej Trump nakazał przekazanie stronie ukraińskiej "sygnałów", jakie otrzymał od Rosji.

Dodał także, że obaj przywódcy wyrazili zadowolenie ze sposobu funkcjonowania kanałów komunikacji, zwłaszcza tych, które angażują służby wywiadowcze.

Według Jurija Uszakowa przywódcy Rosji i USA rozmawiali przez półtorej godziny i podczas rozmowy "żaden nie chciał się rozłączyć pierwszy".

Trump rozmawiał z Putinem. Rosja dostarczy olej napędowy na rynki światowe

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że przeprowadził udaną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Prezydenci ustalili podczas niej, że Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy.

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