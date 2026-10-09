Trump dogadał się z Putinem ws. dostaw oleju napędowego

Trump ogłosił porozumienie w mediach społecznościowych po rozmowie telefonicznej z Putinem. Według jego zapowiedzi po pierwszej dostawie 300 tys. ton Rosja przekaże kolejne 500 tys. ton oleju napędowego w listopadzie, następnie milion ton, a w dalszej perspektywie dodatkowe trzy miliony ton.

Realizacja ostatniej części planu ma zależeć od możliwości rosyjskich rafinerii. Amerykański prezydent przekonuje, że zwiększenie podaży diesla pomoże ograniczyć wysokie ceny w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

"Dzięki naszej PEŁNEJ KONTROLI nad cieśniną Ormuz oraz tej wspaniałej informacji dotyczącej rosyjskich dostaw energii ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a także dla całego świata, BĘDĄ SPADAĆ W REKORDOWYM TEMPIE I TO BARDZO SZYBKO!" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Trump uzgodnił z Putinem dostawy rosyjskiego oleju napędowego

Amerykański Departament Skarbu poinformował o wydaniu tymczasowej licencji umożliwiającej dostawy rosyjskiego oleju napędowego na światowy rynek. Szczegóły dotyczące realizacji dostaw i rozliczeń nie zostały jednak w pełni wyjaśnione.

Ogłoszenie porozumienia z Putinem oznacza zwrot w polityce Waszyngtonu wobec rosyjskiego sektora energetycznego. We wrześniu Trump podpisał ustawę zaostrzającą sankcje wobec Rosji, obejmujące m.in. jej sektor energetyczny.

Stany Zjednoczone wstrzymały import rosyjskich węglowodorów w 2022 r., po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, która trwa już piąty rok.

Wysokie ceny paliw. Jest porozumienie USA-Rosja

Ceny paliw na świecie wzrosły w następstwie konfliktu na Bliskim Wschodzie i sytuacji w cieśninie Ormuz, której blokada zakłóca przepływ surowców i produktów naftowych, a także działań wojennych Rosji i Ukrainy. Moskwa zaczęła ograniczać eksport diesla m.in. w reakcji na ukraińskie ataki na swoje rafinerie.

Drogi olej napędowy to obecnie jeden z najważniejszych do rozwiązania problemów dla administracji Trumpa przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA.

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