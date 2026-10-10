Dziennikarz powiedział Donaldowi Trumpowi, że Wołodymyr Zełenski nazwał go słabym z powodu umowy USA z Rosją w sprawie oleju napędowego.

– Kto to powiedział? – dopytał prezydent USA.

Po tym, jak reporter odpowiedział, że Zełenski, prezydent USA odpowiedział: "Ok".

Następnie wskazał na innego dziennikarza i powiedział: "Proszę bardzo".

Trump rozmawiał z Putinem. Rosja dostarczy olej napędowy

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i uzgodnił, że Rosja dostarczy Stanom Zjednoczonym miliony ton oleju napędowego na rynki światowe.

Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował działania Donalda Trumpa, określając złagodzenie sankcji jako "absolutnie okropny" krok. Podkreślił, że ten prezent urodzinowy dla Putina zapewni mu kolejne miliardy na kontynuację wojny i stwierdził, że obecna sytuacja świadczy o słabości USA.

Po rozmowie z prezydentem USA Władimir Putin potwierdził gotowość Rosji do dostarczania produktów naftowych na rynek amerykański i światowy. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę między oboma krajami.

Trump ukarał Ukrainę?

Portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika, przekazał, że prezydent USA Donald Trump zawarł układ z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa, ponieważ Ukraina nie posłuchała próśb USA o zaprzestanie ataków na rafinerie.

Wołodymyr Zełenski miał zignorować sześć próśb ze strony Waszyngtonu, by zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie. Zdaniem Donalda Trumpa ataki przyczyniły się do rekordowych cen oleju napędowego na amerykańskich stacjach.

Prezydent USA publicznie wzywał Ukrainę do zaprzestania ataków. Wołodymyr Zełenski deklarował gotowość do tego, jeśli Rosja powstrzyma się od uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Axiosa przekazał, że Waszyngton chciał jednostronnego zaprzestania uderzeń i nie uważał rosyjskich uderzeń za równoważne z ukraińskim ostrzałem rafinerii.

– Zełenski źle odczytuje sytuację. Kontynuując ataki na rafinerię, niweczy dobrą wolę, którą zyskał u Trumpa przez ostatnie sześć miesięcy – powiedziało portalowi źródło.

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