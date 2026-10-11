Publiczna egzekucja w USA. Kard. Müller: To akt barbarzyństwa

Kard. Müller, w przeszłości wielokrotnie chwalił prezydenta Stanów Zjednoczonych, m.in. za zdecydowaną obronę życia przed aborcją. Tym razem jednak jednoznacznie określił zapowiedzianą egzekucję "aktem czystego barbarzyństwa, nie tylko sprzecznym z doktryną Kościoła katolickiego, ale także z wszelkimi zasadami współczesnego humanizmu”. Emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który jest uznawany za strażnika katolickiej ortodoksji, wskazał, że "USA nie powinny naśladować państw absolutnych” i mają jeszcze czas, by zmienić zdanie.

Powrót do najmroczniejszej przeszłości

W rozmowie z największym włoskim dziennikiem "Corriere della Sera”, niemiecki hierarcha podkreślił, że państwo, nawet w demokracjach, nie ma prawa dysponować ludzkim ciałem.

– Istnieją granice, które oznaczają «nie» dla tortur i «nie» dla kary śmierci. A ta spektakularna egzekucja, niczym w najmroczniejszej przeszłości, przekracza obie te granice. Pomyślmy o dzieciach, o młodzieży, którzy będą to oglądać. Istnieje granica autonomii państwa świeckiego. Stany Zjednoczone nie są dyktaturą, lecz symbolem wolnego świata. A to powinno nakazywać im dawanie przykładu – wskazał kardynał.

Dodał, że Stany Zjednoczone jako najpotężniejszy kraj świata muszą bronić praw człowieka i demokracji. – Nie mogą naśladować państw absolutnych, totalitarnych, sprawować władzy nad ciałem człowieka – powiedział.

Przekroczone granice Konstytucji

Kard. Müller wskazał, że niepokojącym sygnałem zmiany w amerykańskiej polityce była zmiana nazwy Ministerstwa Obrony na Ministerstwo Wojny, co uczynił sekretarz Pete Hegseth.

– Problem polega na tym, że przekracza się granice Konstytucji. Nie może być mowy o torturach, nawet wobec terrorystów, jak to ma miejsce w Guantanamo. Nie możemy tego zaakceptować. Istnieje norma moralna, przed którą musimy odpowiedzieć – podkreślił kardynał, który przez lata stał na straży ortodoksji Kościoła katolickiego.

Prawo odmowy niemoralnego rozkazu

Hierarcha poparł stanowisko abp. Timothy’ego Broglio. Ordynariusz wojskowy armii USA, stwierdził, że "byłoby moralnie dopuszczalne”, gdyby amerykański żołnierz nie wykonał rozkazów, które uznałby za niesprawiedliwe. "Nie można wykonywać tych niemoralnych rozkazów – zgodził się kard. Müller. – Katolicki żołnierz nie powinien brać udziału w tym okrutnym spektaklu. Uważam, że mógłby nawet odmówić udziału w plutonie egzekucyjnym”.

Kara śmierci godzi w godność osoby ludzkiej

Głos w tej sprawie zabrał wcześniej Leon XIV, podkreślając, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ godzi w nienaruszalność i godność osoby ludzkiej. – Dobro wspólne może być chronione, a wymogi sprawiedliwości mogą zostać zachowane bez uciekania się do kary śmierci – wskazał papież.

Wcześniej sprzeciw wobec publicznej egzekucji wyrazili sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, którzy nazwali ją "barbarzyńską promocją kultury śmierci” i stwierdzili, że "nie można akceptować czynienia widowiska ze śmierci”.

Nidal Hasan, były major i lekarz psychiatra, uznany winnym zabicia 13 osób i zranienia kolejnych 32 w bazie wojskowej Fort Hood, w Teksasie, w 2009 r., ma zostać rozstrzelany 3 grudnia.