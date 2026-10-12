Na granicy Niemiec z Austrią pęka alpejski szczyt. Skały mogą runąć

Hochvogel to szczyt o wysokości 2592 metrów nad poziomem morza, położony w Alpach Algawskich, na pograniczu Bawarii i austriackiego Tyrolu.

Badacze z Uniwersytetu Technicznego w Monachium od 12 lat monitorują zmiany zachodzące w masywie. Od 2018 r. wykorzystują do tego stałą instalację pomiarową, a obecnie na górze działa ponad 30 czujników rejestrujących ruchy skał.

Szczyt w Alpach może się oberwać

Wiosną urządzenia odnotowały przemieszczenia się skał dochodzące do pięciu milimetrów tygodniowo. Zdaniem naukowców tempo to wskazuje na narastającą niestabilność masywu. Szczególny niepokój budzi nowa szczelina w południowo-zachodniej części szczytu, gdzie zarejestrowano największe ruchy podłoża.

Według szacunków specjalistów może dojść do oderwania od 250 tys. do 400 tys. metrów sześciennych skał. Dla porównania podczas obrywu na północnej ścianie Zugspitze w tym roku odpadło około 13,8 tys. metrów sześciennych materiału skalnego.

Naukowcy wskazują, że na niestabilność góry wpływają m.in. intensywne opady deszczu, burze oraz topnienie śniegu. Zjawiska te mogą przyspieszać procesy osłabiające strukturę skał.

Podczas prac pomiarowych często słychać zewsząd spadające kamienie. Niemal codziennie odrywają się drobne i większe fragmenty skał – alarmują eksperci z Technische Universität München (TUM).

Hochvogel pod specjalnym nadzorem

Od strony austriackiej szlak prowadzący na szczyt jest zamknięty od 2014 r. Wejście od strony niemieckiej pozostaje dostępne, choć w rejonie szczytu wyznaczono strefy niebezpieczne.

Specjaliści wykorzystują Hochvogel jako teren badań nad systemami wczesnego ostrzegania, które w przyszłości mogą pomóc przewidywać obrywy skalne także w miejscach zagrożonych przez nie zamieszkanych.

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