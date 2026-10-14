Orban uderza w Magyara. "Tisza służy interesom organizacji LGBTQ i pedofilów"

Parlament Węgier przegłosowali we wtorek uchylenie przepisów wymierzonych w osoby LGBT, które zostały zawarte w ustawie o ochronie dzieci z 2021 roku, przyjętej przez posłów byłego premiera Węgier Viktora Orbana.

Magyar zmienił ustawę uchwaloną przez Orbana

Węgierski parlament przyjął, stosunkiem głosów 139 do 51, ustawę uchylającą przepisy, które od 2021 roku zakazywały omawiania kwestii homoseksualizmu i tożsamości płciowej w obecności osób niepełnoletnich, co uzasadniano „ochroną dzieci”.

Premier Peter Magyar przedstawił zmiany nie jako przywrócenie praw osób LGBT, lecz jako wzmocnienie ochrony dzieci, "niezależnie od orientacji seksualnej".

UE zadowolona ze zmian na Węgrzech

Komisarz UE ds. równości Hadja Lahbib oraz komisarz UE ds. demokracji i sprawiedliwości Michael McGrath oświadczyli we wtorek, że z zadowoleniem przyjęli uchylenie przez węgierski parlament przepisów wymierzonych w społeczność LGBT, wprowadzonych za rządów Viktora Orbana.

Orban uderza w Magyara. "Wystawia węgierskie dzieci na łaskę lobby genderowego"

Głos w sprawie zmian zabrał na platformie X były premier Węgier Viktor Orban.

"Peter Magyar wystawia węgierskie dzieci na łaskę lobby genderowego, by spełnić żądania Brukseli" – ocenił.

Podkreślił, że "Tisza zmieniła węgierską ustawę o ochronie dzieci". "Poprawka dotyczy rozszerzenia praw organizacji LGBTQ oraz osłabienia węgierskich zasad ochrony dzieci" – dodał.

Viktor Orban przypomniał, że "rząd Fidesz–KDNP wprowadził najlepszą w Europie ustawę o ochronie dzieci". "Tisza teraz zmienia ją, by służyć interesom organizacji LGBTQ i pedofilów. Omijając rodziców, umożliwiają powrót propagandy genderowej do węgierskich szkół i przedszkoli" – napisał.

Zdaniem byłego szefa węgierskiego rządu "ponadto posunięcie Tiszy jest głęboko niedemokratyczne". "W referendum dotyczącym ochrony dzieci w 2022 roku 3,5 miliona Węgrów powiedziało »nie« propagandzie genderowej. Rząd Tiszy teraz ignoruje ich wolę" – zakończył swój wpis.

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