Papież rozmawiał z Putinem. Prośba do prezydenta Rosji

Nie wiadomo, jaki dokładnie przebieg miała rozmowa telefoniczna papieża z prezydentem Federacji Rosyjskiej.

Papież Leon XIV rozmawiał z Putinem

O rozmowie poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. "W trakcie rozmowy – przekazano w komunikacie – Ojciec Święty wyraził głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim, apelując o zawieszenie broni, aby umożliwić dostarczenie pomocy żywnościowej i medycznej oraz dobrowolną i bezpieczną ewakuację ludności cywilnej".

"Intencja Watykanu, aby pomóc w stworzeniu warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludności miasta oraz zorganizowania niezbędnych dostaw, została poparta". "Uzgodniono współpracę w tej sprawie" – oświadczyły władze Rosji, w komunikacie, który opublikowała rosyjska agencja prasowa TASS.

Region Oleszek jest obecnie polem walki między siłami ukraińskimi a rosyjskimi. Oleszki to miasto znajdujące się na południu Ukrainy, od lutego 2022 będące pod rosyjską okupacją. Media obiegła informacja, że panują w nim dramatyczne warunki. Według strony ukraińskiej w mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

Leon XIV ponownie podkreślił zaangażowanie Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu, zakończenia wojny na Ukrainie i wypracowania rozwiązania zapewniającego pokój.

Zaproszenie Rosji i Ukrainy do dialogu

Zarówno papież Leon XIV, jak i jego poprzednik papież Franciszek, wielokrotnie apelowali do władz w Moskwie i w Kijowie, aby zakończyły działania wojenne i rozwiązały spór w drodze dyplomacji.

Nauka społeczna Kościoła nie popiera przemocy, nienawiści ani zbrojeń – mówił we wrześniu tego roku Ojciec Święty. – Niepokoi nas także to, że państwa nadal wydają ogromne środki na przemysł zbrojeniowy. Za miliardy euro czy dolarów można byłoby rozwiązywać takie problemy jak głód na świecie, brak mieszkań czy bezrobocie. Potrzebujemy rozwiązań innych niż zbrojenia. Kościół ma obowiązek promować godność człowieka, znaczenie życia i możliwość przeznaczania większych środków na opiekę zdrowotną. Dlatego nadal zapraszamy przywódców Rosji i Ukrainy, aby usiedli przy stole, prowadzili dialog i szukali rozwiązań bez kontynuowania wojen. Nie możemy nikogo zmusić. Czasami może się wydawać, że nasze wysiłki są bezcelowe, ale będziemy nadal mówić, zapraszać do dialogu i zabierać głos – zapewnił Leon XIV.

Ojciec Święty przeszedł operację

Przypomnijmy, że papież Leon XIV przeszedł we wtorek operację w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Z komunikatu Watykanu wynika, że rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem, a Ojciec Święty stopniowo odzyskuje siły.

Podczas rutynowych badań lekarze wykryli niewielki guzek w płucu. Zmiana została rozpoznana na bardzo wczesnym etapie i była dobrze zlokalizowana. Okazało się, że to nowotwór złośliwy, ale dzięki szybkiej interwencji medycznej, rokowania są dobre.

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