W reakcji na kolejne wezwania Donalda Trumpa do zakończenia wojny Wołodymyr Zełenski przekazał, że Kijów zgodzi się zaprzestać atakowania rosyjskich rafinerii. Postawił jednak jasny warunek – deeskalacja wojny musi również obejmować działania Moskwy.

"Ukraina będzie gotowa zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki deeskalacyjne muszą być obustronne i oparte na realnych gwarancjach" – zwrócił uwagę Zełenski.

Takiego rozwiązania nie pochwala były specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy, nazywany niegdyś przez mainstreamowe media "przyjacielem Ukrainy"

Zełenski wyraża gotowość deeskalacji. Kellogg: Będą kontynuować ataki i słusznie

W rozmowie z Fox News generał Kellogg ocenił, że Władimir Putin może mieć dodatkowe motywy, proponując dostawy oleju napędowego na rynek amerykański i międzynarodowy. W jego opinii Moskwa chce w ten sposób ograniczyć ukraińskie ataki na krajową infrastrukturę petrochemiczną.

Kellogg stwierdził, że Kreml usiłuje wpłynąć zarówno na Kijów, jak i na Waszyngton, by doprowadziły do wstrzymania ataków na rafinerie. Były wysłannik USA ds. Ukrainy podkreślił, że nie ufa ani Putinowi, ani Kiriłłowi Dmitrijewowi, przedstawicielowi Kremla do spraw gospodarczych.

– Ukraińcy tego nie zrobią, będą kontynuować ataki, i słusznie. To wojna – oznajmił Kellogg.

Emerytowany generał wyraził swoją ocenę na temat celów ataków obu stron. Według niego armia Zełenskiego uderza w obiekty rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, natomiast Putin każe atakować infrastrukturę cywilną, w tym szkoły i kościoły. Kellogg ocenił, że ukraińskie uderzenia przenoszą realia wojny na terytorium Rosji. Wyraził też wątpliwości, czy rosyjska armia jest w stanie zająć pozostałą część obwodu donieckiego.

Kellog chce posłać kobiety z Ukrainy na wojnę z Rosją

W sierpniu tego roku Kellogg bezskutecznie namawiał Kijów, by zaczął "mobilizować" na front kobiety. Na pytanie, czy władze Ukrainy powinna zmobilizować kobiety do wojska, emerytowany generał porucznik Keith Kellogg odpowiedział twierdząco. – Czy uważam, że kobiety powinny zostać zmobilizowane do wojska? Moja odpowiedź brzmi: tak, ponieważ walczą one nie gorzej niż mężczyźni. Bardzo ważne jest, aby kobiety, jako część społeczeństwa, wstąpiły do służby – powiedział Kellogg.

82-letni Amerykanin dodał, że nie widzi w tym żadnego problemu ani na poziomie osobistym, ani zawodowym. – Moja żona i córka były spadochroniarkami i skakały ze spadochronem. Żona walczyła na Grenadzie, a córka ­– w Afganistanie. Tak więc to pytanie było, jak to się mówi, podchwytliwe. Ponieważ w pewnym sensie znaliście moją historię, więc odpowiedź brzmi: tak. Nawiasem mówiąc, właśnie dlatego moja córka tak często przyjeżdża do Ukrainy. Jest nieustraszona – oznajmił Kellogg.