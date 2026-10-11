Chciał wysyłania kobiet na wojnę. Znów ma radę dla Kijowa
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Opinie

Chciał wysyłania kobiet na wojnę. Znów ma radę dla Kijowa

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Wojna Rosji z Ukrainą. Zniszczenia po rosyjskich atakach na Zaporoże i Charków. Gen. Keith Kellogg
Wojna Rosji z Ukrainą. Zniszczenia po rosyjskich atakach na Zaporoże i Charków. Gen. Keith Kellogg Źródło: PAP/EPA / Marcin Obara / SERGEY KOZLOV / DARYNA NAUMOVA
Emerytowany generał USA Keith Kellog, który proponował wysyłanie ukraińskich kobiet na wojnę z Rosją, teraz apeluje, by Ukraina kontynuowała długodystansowe uderzenia na rosyjskie rafinerie.

W reakcji na kolejne wezwania Donalda Trumpa do zakończenia wojny Wołodymyr Zełenski przekazał, że Kijów zgodzi się zaprzestać atakowania rosyjskich rafinerii. Postawił jednak jasny warunek – deeskalacja wojny musi również obejmować działania Moskwy.

"Ukraina będzie gotowa zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki deeskalacyjne muszą być obustronne i oparte na realnych gwarancjach" – zwrócił uwagę Zełenski.

Takiego rozwiązania nie pochwala były specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy, nazywany niegdyś przez mainstreamowe media "przyjacielem Ukrainy"

Zełenski wyraża gotowość deeskalacji. Kellogg: Będą kontynuować ataki i słusznie

W rozmowie z Fox News generał Kellogg ocenił, że Władimir Putin może mieć dodatkowe motywy, proponując dostawy oleju napędowego na rynek amerykański i międzynarodowy. W jego opinii Moskwa chce w ten sposób ograniczyć ukraińskie ataki na krajową infrastrukturę petrochemiczną.

Kellogg stwierdził, że Kreml usiłuje wpłynąć zarówno na Kijów, jak i na Waszyngton, by doprowadziły do wstrzymania ataków na rafinerie. Były wysłannik USA ds. Ukrainy podkreślił, że nie ufa ani Putinowi, ani Kiriłłowi Dmitrijewowi, przedstawicielowi Kremla do spraw gospodarczych.

Ukraińcy tego nie zrobią, będą kontynuować ataki, i słusznie. To wojna – oznajmił Kellogg.

Emerytowany generał wyraził swoją ocenę na temat celów ataków obu stron. Według niego armia Zełenskiego uderza w obiekty rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, natomiast Putin każe atakować infrastrukturę cywilną, w tym szkoły i kościoły. Kellogg ocenił, że ukraińskie uderzenia przenoszą realia wojny na terytorium Rosji. Wyraził też wątpliwości, czy rosyjska armia jest w stanie zająć pozostałą część obwodu donieckiego.

Kellog chce posłać kobiety z Ukrainy na wojnę z Rosją

W sierpniu tego roku Kellogg bezskutecznie namawiał Kijów, by zaczął "mobilizować" na front kobiety. Na pytanie, czy władze Ukrainy powinna zmobilizować kobiety do wojska, emerytowany generał porucznik Keith Kellogg odpowiedział twierdząco. – Czy uważam, że kobiety powinny zostać zmobilizowane do wojska? Moja odpowiedź brzmi: tak, ponieważ walczą one nie gorzej niż mężczyźni. Bardzo ważne jest, aby kobiety, jako część społeczeństwa, wstąpiły do służby – powiedział Kellogg.

82-letni Amerykanin dodał, że nie widzi w tym żadnego problemu ani na poziomie osobistym, ani zawodowym. – Moja żona i córka były spadochroniarkami i skakały ze spadochronem. Żona walczyła na Grenadzie, a córka ­– w Afganistanie. Tak więc to pytanie było, jak to się mówi, podchwytliwe. Ponieważ w pewnym sensie znaliście moją historię, więc odpowiedź brzmi: tak. Nawiasem mówiąc, właśnie dlatego moja córka tak często przyjeżdża do Ukrainy. Jest nieustraszona – oznajmił Kellogg.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: Fox News / Rzeczpospolita / Kyiv Post
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