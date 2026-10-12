Masz 18 lat? Możesz zwiedzić Europę za darmo. Termin mija w czwartek

Do udziału kwalifikują się osoby urodzone w 2008 r., mieszkające w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Erasmus+.

Kandydaci muszą wypełnić formularz internetowy na Europejskim Portalu Młodzieżowym i odpowiedzieć na pytania w krótkim quizie dotyczącym m.in. Europy i inicjatyw unijnych.

Chętni otrzymają bilety umożliwiające podróżowanie po Europie przez maksymalnie siedem dni w ciągu jednego miesiąca. Wyjazdy będzie można zrealizować między 1 marca 2027 r. a 31 maja 2028 r.

Podstawowym środkiem transportu jest kolej, choć w szczególnych przypadkach, m.in. w przypadku mieszkańców wysp i odległych regionów, dopuszczalne są inne środki transportu.

Prawie 3200 biletów dla Polaków. UE rozda je za darmo

Uczestnicy mogą podróżować samodzielnie lub w grupie liczącej maksymalnie pięć osób, pod warunkiem że wszyscy spełniają kryteria programu. Osoby zakwalifikowane otrzymają również kartę zniżkową DiscoverEU, zapewniającą rabaty m.in. na noclegi, wydarzenia kulturalne, sport i transport lokalny.

Program ma zachęcać młodych Europejczyków do poznawania różnorodności kulturowej kontynentu, jego historii oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych państw. W jesiennej rundzie na inicjatywę przeznaczono 23,5 mln euro.

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Nabór zakończy się w czwartek (15 października) w południe czasu obowiązującego w Brukseli, czyli o godz. 12:00 czasu polskiego.

Komisja Europejska planuje rozdać niemal 41 tys. biletów. Dla kandydatów z Polski zarezerwowano pulę prawie 3,2 tys. biletów.

Czytaj też:

Na granicy Niemiec z Austrią pęka alpejski szczyt. Skały mogą runąć