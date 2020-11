W 2021 roku będziemy nadal intensywnie pracować, by wesprzeć najbardziej newralgiczne obszary dla polskiej ochrony zdrowia. W korelacji do działań resortu zdrowia wesprzemy szczególnie choroby rzadkie, zdrowie psychiczne i choroby cywilizacyjne. Kontynuujemy również rozwijanie sieci Centrów Badań Klinicznych oraz finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, do których spektrum mam nadzieję dołączą również wyroby medyczne – podkreśla prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.

Koronawirus nie zmienił potrzeb związanych z leczeniem chorób rzadkich, neurologicznych czy cywilizacyjnych, nazywanych dziś epidemią XXI wieku. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Agencja Badań Medycznych przygotowała plan realizacji konkursów na 2021 r.. Będzie o tym mowa podczas konferencji "ABM Priorytety zdrowotne Polaków na 2021 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu zmian praktyki klinicznej". Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2020 r., ma na celu omówienie problemów ważnych z punktu widzenia polskich pacjentów oraz wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju nauk medycznych. Jednocześnie podczas konferencji zaprezentowane zostaną kluczowe obszary zdrowia, wymagające szczególnej uwagi i wsparcia publicznego. W ramach wydarzenia przedstawiony zostanie plan działań Agencji Badań Medycznych na 2021 r., uwzględniający szczególnie palące potrzeby zdrowotne polskich pacjentów. – W 2021 roku nie ustajemy w intensywnej pracy by wesprzeć najbardziej newralgiczne obszary dla polskiej ochrony zdrowia. W korelacji do działań resortu zdrowia wesprzemy szczególnie choroby rzadkie, zdrowie psychiczne i choroby cywilizacyjne. Kontynuujemy również rozwijanie sieci Centrów Badań Klinicznych oraz finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, do których spektrum mam nadzieję dołączą również wyroby medyczne – podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński. Podczas Konferencji podsumowane zostaną także dotychczasowe działania Agencji, w tym przede wszystkim konkurs na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Agencja Badań Medycznych