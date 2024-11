Świadczenie wzrośnie o 100 proc. Rząd podjął decyzję

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który zakłada wzrost świadczenia z funduszu alimentacyjnego do maksymalnie 1000 złotych miesięcznie z 500 złotych – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany wejdą w życie z wyrównaniem od października. "Nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 roku. Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października br." – czytamy w komunikacie.

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny pozwala na wypłatę wsparcia dla tych osób, które są uprawnione do alimentów od rodziców, ale nie otrzymują ich przez bezskuteczność egzekucji: do ukończenia 18. roku życia; do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dana osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej; bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Projekt ustawy zmieniający przepisy dotyczące funduszu alimentacyjnego przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej, kierowany przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Kolejną zmianą ma być podniesienie kar dla dłużników alimentacyjnych. Ich ściganie ma być łatwiejsze, a nakładanie kar – szybsze i skuteczniejsze. Duża zmiana ma także zajść w sposobie karania osób, które nie płacą alimentów. Po zmianach w prawie będzie możliwe zasądzenie dla nich kary pozbawienia wolności w postaci elektronicznego dozoru.

Zapaść demograficzna

Polska mierzy się z katastrofą demograficzną. Dane GUS wyraźnie pokazują skalę problemu. W czerwcu w Polsce urodziło się zaledwie 19 tys. dzieci. To jeden z najgorszych wyników w ostatnich latach. W porównaniu z czerwcem 2023 r. narodzin było mniej o 2,7 tys. Suma urodzeń z 12 miesięcy wyniosła 259,7 tys. To najmniej od czasów II wojny światowej.

Jeszcze w październiku 2017 r. liczba urodzeń wynosiła 403,7 tys. Jednak od tego czasu wskaźnik systematycznie spada. Co gorsza, kiedy liczba nowo narodzonych dzieci jest z roku na rok coraz mniejsza, w tym samym czasie liczba zgonów w Polsce rośnie.

