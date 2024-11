Kowalski: Do Sejmu wpływają coraz dziwniejsze ustawy

DoRzeczy.pl: Efektywność Krajowej Administracji Skarbowej spadła. Dyscyplina podatkowa rozluźniła się – podkreśliła Agata Jagodzińska, działaczka związkowa, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Jak pan skomentuje te słowa i oceni sytuację w KAS?

Janusz Kowalski: To się samo komentuje. Mamy do czynienia z tzw. dziurą budżetową Donalda Tuska. Największą dziurą budżetową w historii III RP. Wystarczyło dziesięć miesięcy rządów “koalicji 13 grudnia”, żeby finanse publiczne znalazły się w sytuacji absolutnej zapaści. Związkowcy z KAS wprost przyznają, że efektywność działania tej służby, która została w sposób profesjonalny zreformowana w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, po prostu spadła. KAS pomagała uszczelnić ściągalność VAT, ograniczać działalność mafii VAT-owskich. Dziś w każdej działalności dochodowej państwa, czy jest to VAT, CIT czy akcyza, słupki lecą na łeb na szyję. Brakuje pieniędzy, kilkudziesięciu miliardów złotych, a służba zdrowia jest w zapaści. Tak wygląda stan Polski po dziesięciu miesiącach rządów Donalda Tuska. Wróciła ekipa związana z PO, która zarządzała Ministerstwem Finansów w czasie rządów PO-PSL i mamy fatalne wyniki.

Czy w pana ocenie w przyszłości może powstać sejmowa komisja śledcza, która wyjaśni sprawę ponownych luk w podatkach i dziury w finansach publicznych?

W polityce wszystko jest możliwe. Najpierw należy wygrać wybory i walczyć o Polskę. Faktem jest zapaść finansów publicznych po dziesięciu miesiącach rządów Donalda Tuska. Skala ograniczenia wpływów dochodów do budżetu jest ogromna. Do Sejmu trafiają coraz bardziej kontrowersyjne ustawy.

Jakie?

Choćby ustawa, która wprowadza rewolucyjne zmiany w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 roku. Ustawa ta uderzy w mojej ocenie oraz większości ekspertów w firmy produkcyjne, magazynowe i przemysłowe. Próbuje się w tej chwili wycisnąć pieniądze z firm które dają miejsca pracy, inwestują w Polsce, a mafie VAT-owskie hulają sobie tak jak dekadę temu. Pokazuje to, że Ministerstwo Finansów ma fatalnego gospodarza, Andrzeja Domańskiego. To Andrzej Domański jest dziś twarzą załamania się finansów państwa oraz niewypełniania obietnic wyborczych.

Czytaj też:

"Zniszczę cię". Miller: Typowe słownictwo Czarzastego. Knajackie metodyCzytaj też:

Cios w PiS. Kaczyński: Prosimy o wsparcie