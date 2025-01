Braun kandydatem na prezydenta? Bosak zabrał głos

Potwierdzam, że Grzegorz Braun wystartuje w wyborach na prezydenta RP. Mogę jeszcze dodać, że konwencja odbędzie się po zebraniu podpisów – przekazał Onetowi były europoseł prof. Mirosław Piotrowski. Informacji nie potwierdził na razie sam Grzegorz Braun, europoseł Konfederacji. O tym, że kontrowersyjny polityk może chcieć zawalczyć o prezydenturę mówiło się od dawna.

Co o ewentualnym starcie Brauna sądzi Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji? "Myślę, że to ludzie nieżyczliwi Grzegorzowi Braunowi rozpuszczają takie plotki. Grzegorz Braun jest wielkim patriotą Konfederacji; przecież nie chciałby jej rozbicia" – przekazał polityk PAP.

Bosak: Braun umiejętnie buduje napięcie

Do ewentualnej kandydatury Brauna odniósł się w rozmowie z Polsat News wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Uważam, że temat jest sztucznie wywołany przez plotki krążące w internecie. Wolałbym go nie komentować, dopóki głosu nie zabierze sam zainteresowany, bo do tego momentu nie zabrał w tej sprawie głosu – powiedział polityk Konfederacji. – Natomiast dla jasności chcę powiedzieć, że kandydatem Konfederacji na prezydenta jest, będzie Sławomir Mentzen. Myślę, że jest to absolutnie niepotrzebne zamieszanie, podsycone przez jakichś dziennikarzy czy aktywistów – dodał.

Jak zaznaczył Bosak, "Grzegorz Braun jest reżyserem i umiejętnie buduje dramaturgię sytuacji". – Nie wyklucza, ale też nie potwierdza. Przypomnijmy, że na procedurę jeszcze przed nami wiele tygodni, więc obawiam się, że z tą sytuacją pewnej niejasności w tym zakresie możemy trwać. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby Konfederacja miała więcej niż jednego kandydata na prezydenta. Byłaby to jednak sytuacja niepoważna politycznie – powiedział Bosak.

Polityk Konfederacji: Nie ma co wchodzić dwa razy do tej samej wody

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że "wszyscy uczestnicy tej debaty powinni skupić się na szukaniu jedności politycznej i jak najlepszego wyniku kandydata, który został wydelegowany w sierpniu przez władze Konfederacji do wyścigu prezydenckiego".

– Pięć lat temu to byłem ja, tym razem jest to Sławomir Mentzen. Grzegorz Braun też już miał okazję wystartować. Miał całkiem ciekawą kampanię prezydencką 10 lat temu – przypomniał Bosak.

– Myślę, że nie ma co wchodzić dwa razy do tej samej wody. Trzeba dać szansę kolejnym – dodał.

