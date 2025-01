Wassermann: Morawiecki nigdy nie zgodził się na Zielony Ład w obecnym kształcie

Mateusz Morawiecki zarzeka się, że jako premier nie podpisał się pod Zielonym Ładem. Polityk obiecał skrzynkę wina dla osoby, która znajdzie jego podpis pod dokumentem. – Obiecuję każdemu, kto znajdzie mój podpis pod Zielonym Ładem skrzynkę dobrego, dolnośląskiego polskiego białego wina, lub lubuskiego, jest wiele wspaniałych polskich winnic także na Podkarpaciu. Kupuję tę skrzynkę każdemu, kto taki mój podpis, mojego rządu, pokaże – mówi Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W poniedziałek Rafał Trzaskowski stwierdził, że Mateusz Morawiecki jako premier zgodził się na Zielony Ład. Mateusz Morawiecki ripostował że prezydent Warszawy okłamuje swych wyborców, gdyż pod Zielonym Ładem nie ma żadnego jego podpisu. "Wstajesz rano i co robisz? Ja najczęściej idę zrobić żonie i sobie kawę. A co robi Pan Rafał? KŁAMIE Problem pana Rafała polega na tym, że mojego podpisu ws. Zielonego Ładu nigdzie nie ma" – stwierdził były premier.

Kowalski: Nie róbmy z ludzi idiotów

Niedługo później na wpisy i nagranie byłego premiera zareagował Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk apelował, by "nie robić z ludzi idiotów, bo prawica znowu przegra". "Czy pod Zielonym Ładem znajdziemy podpis Angeli Merkel? Pytanie powinno być postawione tak: pokażcie mi polskie weto albo puste krzesło zrywające posiedzenie Rady Europejskiej przyjmującej w grudniu 2019 r. Zielony Ład" – napisał na portalu X.

To spotkało się z krytyką ze strony niektórych polityków PiS. Jego post wywołał żywną reakcję w Prawie i Sprawiedliwości. "Janusz to dlaczego Trzaskowski po tej Radzie protestował? Proponuję nie kłamać, bo za to się wylatuje z PiS, a drugi raz byłoby szkoda. Tym bardziej jak się było już w PO SP i nie ma gdzie pójść" – napisał Waldemar Buda.

Wassermann: Morawiecki nie zgodził się na Zielony Ład

Z kolei w Radiu Zet Małgorzata Wassermann stwierdziła, że "Mateusz Morawiecki nigdy nie zgodził się na zapisy Zielonego Ładu w takim kształcie, w jakim są proponowane w tym momencie". – Pan premier Morawiecki tłumaczył wielokrotnie, że nie ma czegoś takiego, jak weto i nic to nie daje, tak samo jak opuszczenie (posiedzenia Rady Europejskiej – red.), bo wtedy po prostu nie ma stanowiska tego organu – dodała.

Poseł PiS wskazała także, że Mateusz Morawiecki "przez wszystkie lata blokował wszystkie zapisy, które są niekorzystne dla Polski: transport, budownictwo, zmniejszył obciążenia, wynegocjował dla nas 250 mld na transformację". – Nikt nie zrobił więcej, by uczłowieczyć Zielony Ład – oceniła.

