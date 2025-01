Morawiecki zarzuca Trzaskowskiemu kłamstwo: Nie ma tam mojego podpisu

Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło unijnej polityki klimatycznej, w tym Fit for 55.

– PiS się na to wszystko zgodził i Morawiecki podpisywał wszystkie te papiery jak leciało. Tutaj walił pięścią w stół, a tam robił, co mu Unia kazała, bo nie umiał się postawić. Zablokowane zostały przez zachowanie PiSu wszystkie pieniądze, które an ten cel miały iść. Czyli godzili się na wszystko bez pieniędzy – mówi kandydat KO w wyborach prezydenckich.

twitter

Morawiecki: Kłamstwo

Do nagrania Trzaskowskiego odniósł się już Mateusz Morawiecki. Polityk stwierdził, że prezydent Warszawy okłamuje swych wyborców, gdyż pod Zielonym Ładem nie ma żadnego jego podpisu.

"Wstajesz rano i co robisz? Ja najczęściej idę zrobić żonie i sobie kawę. A co robi Pan Rafał? KŁAMIE Problem pana Rafała polega na tym, że mojego podpisu ws. Zielonego Ładu nigdzie nie ma, a jego wypowiedzi w tej sprawie jest mnóstwo. Oto pierwsza z nich" – napisał Morawiecki. Do komentarza dodał nagranie Trzaskowskiego, na którym to polityk KO zachwalał Zielony Ład i zapewniał o chęci walki ze zmianami klimatu

twitter

Do czego doprowadzi Zielony Ład?

Zielony Ład Unii Europejskiej to seria regulacji prawnych już wdrożonych lub przygotowywanych do zdrożenia. Ich finalnym celem jest tzw. neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku. Jest to bardzo daleko idące ingerencja polityków i urzędników w gospodarki państw członkowskich.

Na Zielony Ład składają się m.in.: tzw. transformacja energetyczna, dyrektywa budynkowa EPBD, tzw. zrównoważony transport (narzucenie pojazdów elektrycznych i zakazanie spalinowych), tzw. zrównoważone rolnictwo czy tzw. przywrócenie bioróżnorodności.

Eksperci ostrzegają, że wdrożenie unijnych planów może skutkować dramatycznymi wzrostami cen energii.

Czytaj też:

Tusk kontra Nawrocki. "Ktoś tu rano dostał furii", "najniższego poziomu propaganda"Czytaj też:

Wiceminister: Protest rolników to częściowo poparcie dla resortu