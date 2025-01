TV Republika straci koncesję? "Została spełniona przesłanka"

W środę policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb wobec prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. 71-latek z Nowego Sącza przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, w których wyraził słowa ubolewania.

– Poinformował też, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika – przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wicepremier nie gryzł się w język

– To pokazuje, że nie może być żadnej tolerancji dla hejtu, dla ludzi, którzy to robią. Konsekwencje powinny być mocne, na pewno w przypadku TV Republika. Takie zachowania wprost wskazują, że powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji – powiedział w piątek w TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polityk Lewicy wskazał, że w artykule 38 ustawy o KRRiT dotyczącym cofnięcia koncesji jest zapis, że "jeśli stacja narusza (...) dobre obyczaje, to można jej cofnąć koncesję". – Przyjdzie taki czas, że i KRRiT się zmieni. I to, co dzisiaj się dzieje, trzeba będzie rozliczyć. Mam pewność, że nikt tego nie zapomni – oznajmił Gawkowski. – W mojej ocenie została spełniona przesłanka [cofnięcia koncesji – red.]. Osoba, która wygłaszała groźby w kierunku Jurka Owsiaka powiedziała, że była zainspirowana tym, co usłyszała w TV Republika, była zainspirowana szczuciem – dodał.

TV Republika złamała prawo?

– Wystąpię do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli Telewizji Republika pod kątem artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącego mowy nienawiści. Myślę o pewnych analogiach historycznych, a także mam na względzie wyjaśnienia mężczyzny, który groził szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzemu Owsiakowi – mówił w czwartek w rozmowie z Onetem prof. Tadeusz Kowalski, zasiadający od drugiej połowy 2022 r. w KRRiT.

Artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi m.in., że "audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym".

