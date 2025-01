Mężczyzna groził Owsiakowi. Dziennikarz WP: Zainspirowała go Republika

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. Jak podała policja, "sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ".

Patryk Michalski z portalu Wirtualna Polska przekazał, że chodzi o 70-letniego mężczyznę. – Z moich ustaleń wynika, że miał być zainspirowany tym, co usłyszał w telewizji Republika – mówił.

Michalski rozmawiał w programie z minister ds. równości Katarzyną Kotulą, która w odpowiedzi zaatakowała stację. – Telewizja Republika to jest dzisiaj szczujnia, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Szczujnia, która będzie podżegała ludzi do tego, by popełniać przestępstwa na tle nienawiści. Mowa nienawiści, ściek i podżeganie do popełniania przestępstw to jest dziś rola i misja Republiki – stwierdziła w odpowiedzi Katarzyna Kotula.

Minister dodała, że oczekuje od polityków PiS, że przeproszą za programy nadawane przez telewizję Republika. Jednocześnie Kotula nawiązała do morderstwa prezydenta Adamowicza. – Widzieliśmy w Gdański do czego doprowadziła mowa nienawiści – mówiła.

Potencjalny sprawca gróźb wobec Owsiaka zatrzymany przez policję

Potencjalny sprawa gróźb wobec Jerzego Owsiaka został zatrzymany w środę. O sprawie poinformowała w czwartek policja w specjalnym komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Wczoraj w godzinach wieczornych stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Do zatrzymania doszło na terenie województwa małopolskiego" – czytamy.

