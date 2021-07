Dworczyk: Przekroczyliśmy 31 mln wykonanych szczepień

"Przekroczyliśmy 31 milionów wykonanych szczepień" – przekazał Dworczyk na Twitterze.

Jak wynika z zestawienia zamieszonego na stronie rządowej, dokładnie wykonano ich 31 mln 4 tys. 510. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 14 mln 727 tys. 53 osób. Pierwszą dawkę przyjęło 17 mln 315 tys. 918 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 252 tys. 444.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 mln 820 tys. 280 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 33 mln 44 tys. 565 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 53 tys. 848 dawek. Zgłoszono 12 tys. 966 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Koronawirus w Polsce

"Mamy 76 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (11), kujawsko-pomorskiego (10), dolnośląskiego (8), śląskiego (8), wielkopolskiego (8), łódzkiego (7), małopolskiego (4), pomorskiego (4), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (3), polskiego (2), podkarpackiego (2), podlaskiego (2), lubuskiego (1), świętokrzyskiego (0), warmińsko-mazurskiego (0). 2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy w piątkowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak dodaje resort, z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 880 670. Dotychczas zmarły 75 152 osoby, u których zdiagnozowano COVID-19.

Czytaj też:

Minister zdrowia podziękował abp. GądeckiemuCzytaj też:

Szczepią dzieci, mimo sprzeciwu rodzica. Kontrowersyjne decyzje sądówCzytaj też:

Będzie trzecia dawka szczepionki? Pfizer zamierza złożyć wniosek