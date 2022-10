Stare wraca?

Jerzy Karwelis II Dekameronki II Szpitale zaczynają zakazywać dostępu bliskim do hospitalizowanych pacjentów – alarmuje Rzecznik Praw Pacjenta.

Tak, to ten sam rzecznik, który prześladuje lekarzy za to, że ci chcieli leczyć ludzi w czasie pandemii. Oczywiście robił to wtedy w imieniu praw pacjenta, jako wyraziciel karkołomnej tezy, że prawo do leczenia do praw pacjenta nie należy. Dziś się obudził, ale na skruchę (na razie niewyrażoną) oraz pokutę (to przed nami?) wciąż jeszcze jest czas. S zpitale się zaczynają zachowywać jak w trakcie pandemii. Nie wiem, czy to są bóle fantomowe, czyli taka „tęsknota” za utraconą kończyną pandemicznych benefitów, czy polecenia przychodzą z góry.