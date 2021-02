Nie kijem,  to pałką

Nie kijem go, to pałką – tak można opisać to, co Ministerstwo Rolnictwa z Grzegorzem Pudą na czele próbuje zrobić z hodowlami norek w Polsce.

„Piątka dla zwierząt” rozbiła się wprawdzie (przynajmniej na razie) o koalicyjną rafę, ale Puda nie złożył broni i postanowił skorzystać z okazji, jaką daje pandemia, żeby hodowców zwierząt futerkowych zniszczyć. Dosłownie.