Kaufland czynny w niedziele. Firmie udało się obejść zakaz

Mimo rządowych zakazów Kaufland od dłuższego czasu stara się umożliwić swoim klientom zakupy w niedziele. Od ponad roku w ponad stu sklepach firmy świadczono usługi pocztowe.

Reagując na pozytywne reakcje klientów, Kaufland zdecydował się rozszerzyć usługi pocztowe na wszystkie placówki. To oznacza, że wszystkie 227 sklepów w niedziele pozostanie otwarte.

– Od wielu lat misją sieci Kaufland jest ułatwianie klientom codziennych zakupów. Konsekwentnie stawiamy na koncept one-stop-shopping, dając kupującym dostęp do szerokiego wachlarza usług i produktów najemców naszych pasaży. Mamy świadomość, że to właśnie możliwość zrobienia kompleksowych zakupów oraz załatwienia wielu innych spraw w jednym miejscu, znacznie zwiększa komfort klientów. Dotyczy to także usług pocztowych – podkreśla Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska.

Niedziele handlowe w 2021 roku

Przypomnijmy, iż ustawa ograniczająca handel weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią, w pierwszym roku obowiązywania w każdym miesiącu handlowe były po dwie niedziele, w 2019 roku – jedna na miesiąc, a od 2020 roku handlować można siedem niedziel w roku.

Ograniczenia w handlu obowiązują również 24 grudnia (Wigilia) oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień świąt Wielkanocnych. W obu tych dniach w placówkach handlowych zakazany jest handel po godzinie 14:00.

W 2021 r. zostało jeszcze sześć niedziel handlowych: 28 marca, 25 kwietnia, 27 czerwca, 29 sierpnia, 12 grudnia oraz 19 grudnia.

Zakaz handlu zaskarżony

Ustawę wprowadzającą ograniczenia w handlu zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w maju 2018 roku Konfederacja Lewiatan. TK miał się nią zająć 24 marca, ale sprawa niespodziewanie spadła z wokandy.

Konfederacja Lewiatan zaskarżyła ustawę ograniczającą niedzielny handel do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ zdaniem organizacji pracodawców, w akcie prawnym znajdują się przepisy, które zawierają "niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne".

Na razie nie wiadomo, dlaczego sprawa zakazu handlu spadła z wokandy TK. Co więcej, nie ma też jej nowego terminu.

