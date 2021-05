Wyższa kwota wolna od podatku. Projekt ustawy już w czerwcu

– Mamy dzisiaj gospodarkę u progu wyjścia z COVID-19 i w najbliższym czasie przedstawimy dobre, bardzo dobrze warunki funkcjonowania tej gospodarki w kontekście Polskiego Ładu w szczegółach – poinformował premier w trakcie wizyty w Karczewie w firmie Novo-Pak Sp. z o.o.

Niskie podatki i wyższa kwota wolna od podatku

– To jest nasz plan na wyjście z kryzysu po pandemii. Wszyscy zgadzamy się, że podatki muszą być niskie i one w Polsce są i będą jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Ale wiemy też, że muszą być sprawiedliwe – podkreślał premier.

– Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku jedną z najwyższych w Europie. Czyli mamy kwotę od podatku jedną z najwyższych w Europie, wyższą niż we Francji, w Hiszpanii czy we Włoszech, a nawet wyższą niż w Danii – dodawał.

"Staramy się pomóc przedsiębiorcom"

Jak podkreślał szef rządu, pandemia wiele zmieniła w sytuacji przedsiębiorców. – Pozrywane są łańcuchy dostaw, trudno odtworzyć łańcuch produkcji, w tym wszystkim staramy się pomóc przedsiębiorcom – mówił.

– Utrzymanie miejsc pracy i rynków zbytu to była nasza filozofia przez ostatnich kilkanaście miesięcy pandemii. W ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w UE. W tej firmie też udało się zachować miejsca pracy – zaznaczał.

–Mamy w kwietniu rekordową produkcję przemysłową na poziomie ponad 44 proc. To jest ogromne odbicie, ale będziemy teraz, mam nadzieję, obserwowali znakomite wyniki – dodawał Morawiecki.

Polski Ład

Polski Ład to rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma na celu wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej. Projekt został zaprezentowany 15 maja podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł.

