"Łączyć Polskę w jedną spójną opowieść". Premier dziękuje samorządowcom

Premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker wezmą udział w uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Z okazji tego święta szef rządu i minister Kamiński wręczyli w KPRM Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

"Łączyć Polskę w jedną spójną opowieść"

W wygłoszonym podczas uroczystości wystąpieniu Mateusz Morawiecki podkreślał, że choć rząd i samorząd mają inne zadania,to przyświeca im jeden wspólny cel: "żeby Polacy mogli żyć na poziomie według standardów europejskich". – Żeby tak się stało potrzebny jest rozwój infrastruktury i planowanie strategiczne ponadgminne i powiatowe – wskazał premier.

– Cieszę się bardzo, że niezależnie od barw politycznych potrafimy ze sobą współpracować – przyznał.

W swoim wystąpieniu premier Morawiecki nawiązał do Polskiego Ładu, który - jak podkreślał - "zakłada bardzo dynamiczny rozwój infrastruktury tej supernowoczesnej jak i tej, która powinna być zrobiona 50 lat temu". Szef rządu podziękował samorządowcom na różnych szczeblach, że doskonale zdają sobie sprawę przed jakimi wyzwaniami stoi obecnie Polska, ale też szansami, związanym z bezprecedensownym budżetem z UE - 770 mld zł dla Polski.

– Polski Ład to ma być nasz polski ład, który w odpowiedni sposób łączy ze sobą kropki samorządowe, rządowe, przedsiębiorców, pracowników, w ramach Rady Dialogu Społecznego i w ramach budowy konsensusu społecznego – przekonywał premier. – Moim jedynym pragnieniem jest to, żeby łączyć Polskę w jedną spójną opowieść, w jedną spójną, solidarną RP. I za to, że państwo się do tego przyczyniacie chciałbym bardzo podziękować i pogratulować – dodał.

"Wszędzie jest Polska i wszędzie są tacy sami obywatele"

Z kolei szef MSWiA zwracał uwagę, że samorząd terytorialny jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania naszego państwa. – Chcemy, żeby to państwo było silne. Mówiąc o silnym państwie mówimy też o silnym samorządzie współpracującym z państwem – tłumaczył.

– Skończył się czas w naszym kraju, gdzie była Polska A, B i C. Wszędzie jest Polska i wszędzie są tacy sami obywatele. Musimy słyszeć głos przedstawicieli wspólnot samorządowych i wspólnie jako silne państwo rozwiązywać te problemy – podkreślał Mariusz Kamiński.

