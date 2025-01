"LGBT to zdecydowana mniejszość". Fundacja Życie i Rodzina przedstawiła statystyki

Fundacja Życie i Rodzina zwraca uwagę, że media bardzo wyraźnie kreują wizerunek społeczności LGBT i homoseksualistów. Odbiorca ma odnosić wrażenie, jakby homoseksualizm był zjawiskiem powszechnym. Dodatkowo wszechobecne marsze równości, obchody miesiąca dumy, a ostatnio nawet firmy wspierające LGBT.

Środowiska te wymagają dla siebie tolerancji, a co więcej, także promowania ich idei i pomysłów. Ich celem jest udowodnienie, że są siłą wiodącą w społeczeństwie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tymczasem, statystyki mówią coś zupełnie innego.

LGBT to nie jest zjawisko masowe

Warto podkreślić, że statystyki dot. LGBT nie są do końca oczywiste. W każdym kraju sytuacja dotycząca homoseksualizmu będzie wyglądać inaczej. Co więcej, inaczej przedstawiają się statystyki dot. homoseksualistów, a inaczej całej "społeczności LGBT", czyli osób o różnych skłonnościach, ale również ich sympatyków.

"W Wielkiej Brytanii przebadano aż 46 659 osób pod kątem preferencji seksualnych. Z badań wyszło, że homoseksualiści stanowią 1,4% społeczeństwa (0,9% geje/lesbijki, 0,5% biseksualiści). Dane przedstawiło Brytyjskie Narodowe Biuro Statystyczne". "W USA podobne badania we wszystkich stanach przeprowadził Instytut Gallupa (Gates i Newport 2013). Po uśrednieniu uzyskano wynik: 3,5%. Badania prowadzone w stanie Massachusetts w latach 2001-2008 (Conron i in. 2010) na 67 359 osobach również wskazały ok. 3% (2% gejów lub lesbijek, 1% biseksualistów)". Wyniki tych badań w swoim artykule zaprezentowała Fundacja Życie i Rodzina.

Jeszcze do niedawna w Polsce nawet nie myślano, by prowadzić statystki dot. orientacji seksualnej. W książce Beaty Wieczorek "Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz i badań. Przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne" zawarte są jednak wyniki badań prof. Z. Izdebskiego z 2012 roku oraz I. Obuchowskiej i A. Jaczewskiego z 2002 roku na ten temat. Podsumowanie badań, które na przestrzeni lat prowadzone były w naszym kraju, pokazuje, że jedynie 1,33 proc. Polaków deklaruje orientację homoseksualną (to 505 tys. osób przy populacji 38 milionów).

