Buda: Donald Tusk dla mnie jest jak pogodynka

"Donald Tusk jest tego typu premierem, który tak chodzi i opowiada nam wszystkim i tak, troszkę śnieżku dla narciarzy, troszkę wiatru dla żeglarzy, słoneczka dla wszystkich, żeby wszystkim się żyło lepiej" – stwierdził były minister.

Polityk opozycji ocenia, że obecny rząd zajmuje się wyłącznie walką o to, aby nie dopuścić PiS do władzy. "To jest główne przesłanie i strategia programowa tego rządu, i tak naprawdę rząd dzisiaj walczy z PiS, zamiast bezrobociem walczy z PiS zamiast z długiem publicznym i deficytem budżetowym i tak naprawdę jest to rząd opowieści o tym co zamierza zrobić premier w poszukiwaniu szalupy ratunkowej na statku który prowadzi faktycznie po rozstrzelanym morzu kryzysu splądrował mieszkania Polaków po prostu zabrał zwyczajnie pieniądze w chaotyczny sposób dlatego że nie radzi sobie z tym mostkiem kapitańskim za którym zasiada" – ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż: Obniżenie inflacji największym wyzwaniem rządu Donalda Tuska

O największe wyzwania, jakie staną przed rządzącymi w nadchodzącym roku, a jednocześnie w drugim roku sprawowania władzy, zapytano Polaków w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".

I tak, najwięcej ankietowanych, bo 22,3 proc. uznało, że największym wyzwaniem rządu Donalda Tuska w 2025 roku będzie obniżenie inflacji. Na drugim miejscu znalazło się rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedź tę wskazało 14,3 proc. pytanych.

Za trzecie ważne wyzwanie stojące przed rządzącymi Polacy uznali reformę wymiaru sprawiedliwości. Taką opinię wyraziło 9,2 proc. osób biorących udział w sondażu.

Dalej znalazły się takie wyzwania, jak: skrócenie kolejek do lekarzy – 9 proc., transformacja energetyczna – 6,7 proc., wzmocnienie polskiej armii – 5,4 proc., budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (PCK) – 5 proc., wprowadzenie związków partnerskich – 3,7 proc. oraz liberalizacja prawa aborcyjnego – 3,6 proc.

