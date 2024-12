Polacy ocenili rząd i premiera. Złe wieści dla Tuska

W stosunku do listopada odsetek zwolenników rządu zmniejszył się o 2 pkt. proc. – do 32 proc. Nie zmieniła się natomiast liczba przeciwników obozu władzy – 40 proc. Z kolei 24 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

CBOS zauważyło, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy odsetek zwolenników się obniżał i obecnie jest na tym samym poziomie co w okresie wakacyjnym. W dłuższej perspektywie widać spadek liczby zwolenników i wzrost przeciwników rządu Donalda Tuska. Między pierwszym a drugim półroczem liczba zwolenników rządu spadła o 4,17 pkt. proc., a liczba jego przeciwników wzrosła o 2,67 pkt. proc.

Tak Polacy oceniają rząd Tuska

Z najnowszego sondażu CBOS wynika również, że ponad połowa ankietowanych (51 proc., wzrost o 1 pkt proc.) ma krytyczne zdanie o pracy rządu. Jednocześnie spadła liczba pozytywnych ocen jego działalności – o 1 pkt proc, do 36 proc. Średnia pozytywnych ocen działalności rządu z pierwszych sześciu miesięcy roku 2024 wynosiła 42 proc., podczas gdy w drugiej połowie roku było to 37,16 proc. W tym samym czasie średni odsetek ocen negatywnych wzrósł z 43 proc. do 49,33 proc.

W grudniu pogorszyły się też opinie o premierze Donaldzie Tusku. Ponad połowa badanych (54 proc., wzrost o 3 pkt. proc w stosunku do listopada.) deklaruje niezadowolenie z faktu, że to właśnie lider Koalicji Obywatelskiej pełni funkcję szefa rządu. Przeciwnego zdania jest 36 proc. uczestników badania (spadek o 1 pkt proc.). Ponadto 10 proc. pytanych nie ma zdania w tej kwestii. W ujęciu rocznym widać przyrost niezadowolonych i ubytek zwolenników premiera Tuska.

Sondaż zrealizowano w dniach od 28 listopada do 8 grudnia 2024 r. na próbie liczącej 915 osób (w tym: 56,6 proc. metodą CAPI, 26,9 proc. CATI i 16,5 proc. CAWI).

