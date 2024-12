"Rok bezprawia". Semka: W obozie Platformy mamy nowy dogmat

Ostatnie dni roku to czas politycznych podsumowań i oceny mijających 12 miesięcy. – Ten rok był rokiem bezprawia. Zwróćmy uwagę, jak ogromna jest różnica w zachowaniu – mówię to z przykrością – środowisk prawniczych. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości wydziały prawa rozmaitych polskich uczelni występowały z listami otwartymi, przestrzegały, sypały gromy. Teraz te wydziały siedzą cicho – mówił na antenie Telewizji Republika Piotr Semka.

Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" odniósł się do wypowiedzi prof. Andrzeja Zolla dot. przyszłorocznych wyborów prezydenckich. – Prof. Zoll akceptuje całkowicie rozważania, czy w ogóle może dojść do wyborów, czy zostaną one uznane za legalne – zauważył.

– W obozie Platformy, zamiast zastanowić się nad resetem konstytucyjnym, mamy nowy dogmat: musimy wygrać wybory prezydenckie, bo inaczej wszystko się posypie. Zamiast refleksji, żeby cofnąć się o krok, dalej jest ostry, walczący ton – ocenił Semka.

Prof. Zoll grozi prezydentowi Trybunałem Stanu

Prof. Andrzej Zoll przekonywał w sobotę na antenie TVN24, że "stoimy przed bardzo poważnym kryzysem konstytucyjnym". Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej skomentował w ten sposób zamieszanie wokół Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która będzie orzekać o ważności wyborów prezydenckich.

Prof. Zoll stwierdził, że przepis, który daje kompetencję orzekania o ważności wyborów Izbie Kontroli Nadzwyczajnej SN, musi zostać zmieniony ustawą. Zdaniem byłego prezesa TK, jeżeli prezydent Andrzej Duda nie podpisałby takiej ustawy, to w przyszłości mógłby stanąć przed Trybunałem Stanu.

"Zoll oczywiście mówi nieprawdę. Prezydent ma konstytucyjne prawo veta. Ale Tusk i Bodnar pewnie spróbują to wykorzystać" – wskazał w mediach społecznościowych Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ, a obecnie poseł PiS.

