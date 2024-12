Rokita ujawnia plan Tuska. Polityk PiS wskazuje na Giertycha

Jan Maria Rokita w rozmowie z serwisem PCh24.pl powiedział, że za negatywną kampanią dotyczącą śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego brata, a jednocześnie prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego stał lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Rokita: Tusk wymyślił sobie Palikota

– Tusk wymyślił – ja dokładnie wiem kiedy, rozmawiałem z nim wtedy na ten temat – koncept radykalnej polaryzacji i budowania nienawiści wobec PiS-u, a konkretnie wobec braci Kaczyńskich – relacjonował Jan Maria Rokita.

Publicysta wskazał na rolę, jaka miała przypaść w tej sprawie Januszowi Palikotowi. – W 2005 roku uznano i to był ten kluczowy moment, że to jest zadanie totalne, że to trzeba robić cały czas. Trzeba w związku z tym szukać najrozmaitszych sposobów, insynuacji. Wtedy wymyślił Palikota, który miał tę metodę zastosować w praktyce – wspominał Rokita.

Były polityk PO wskazał na moment, w którym Janusz Palikot miał odegrać wyznaczoną mu wcześniej rolę. Jak przypomniał Jan Maria Rokita, był to okres, w którym "prezydent Lech Kaczyński był najbliżej zaproszenia Ukrainy do NATO w Bukareszcie 2008 roku, bo przekonał do tego Busha". Jak zaznaczył, był to sukces ówczesnego prezydenta.

– To w tamtym czasie – na polecenie Tuska – w Warszawie Palikot zwołał konferencję prasową, podczas której oświadczył, że cały świat poszukuje w Bukareszcie prezydenta Polski, który się zamknął od kilku godzin w klozecie i nie chce z niego wyjść, bo się boi – powiedział Rokita.

Brudziński: Giertych pełni u Tuska rolę Palikota

Do słów byłego polityka Platformy Obywatelskiego odniósł się w mediach społecznościowych europoseł PiS Joachim Brudziński.

Polityk zwrócił uwagę na rolę byłego lidera Ligi Polskich Rodzin, a obecnie posła KO Romana Giertycha.

"Dziś rolę Palikota u boku Tuska pełni Giertych" – napisał Brudziński. W dalszej części wpisu padły ostre słowa. "Błazny się zmieniają ale chory z nienawiści satrapa ten sam" – stwierdził deputowany do Parlamentu Europejskiego.

twitterCzytaj też:

Giertych: Sędziowie SN nominowani zgodnie z procedurą powinni uznać ważność wyborówCzytaj też:

Janusz Palikot skazany. Były polityk musi zapłacić karę grzywny