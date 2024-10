Rokita mocno o Tusku: Perfekcyjnie mobilizuje najniższe instynkty ludu

Jan Rokita to poseł na Sejm w latach 1989-2007, były polityk Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego i Platformy. Obecnie zajmuje się komentowaniem polskiej rzeczywistości politycznej.

Rokita udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu. Rozmowę zatytułowano "Rymanowski, Rokita: 'Tusk jest mistrzem politycznej intrygi'". – Dzisiejszy premier jest w moim przekonaniu jedną z najwybitniejszych w świecie demokratycznych osobowości politycznych, potrafiących w sposób perfekcyjny mobilizować najniższe instynkty ludu. Czynić zbiorowość ludzką, w której istnieją odruchy pozytywne, odruchy dobroci, szlachetności, gorszą. Świadomie gorszą w nadziei, że to przysporzy powodzenia politycznego. Jest absolutnym fachowcem w tej dziedzinie i z tego punktu widzenia zasługuje na szacunek za swoje niezwykłe umiejętności – stwierdził Jan Maria Rokita.

– Sztuka współczesnego PR-u polega na tym jak zmobilizować najgorsze namiętności tłumu, jak tłum przekształcić w motłoch, jednocześnie wprawiając go w przekonanie, że stoi po słusznej stronie – zauważył.

Rokita: PiS i PO tak samo zepsuły formę polityki

Były polityk odniósł się do trwającej dominacji na polskiej scenie politycznej dwóch partii – PiS oraz PO. – Tragedia duopolu Tusk-Kaczyński nie jest tak wielka, jak przedstawiają najwięksi tragicy-publicyści, szkody nie są aż tak straszne. Tu raczej jest kwestia zmiany stylu politycznego w ogóle, który dotyczy nie tylko Polski. W USA te same procesy są znacznie bardziej zaawansowane. (...) Z drugiej strony szkody z tego ich sporu dla jakości polskiej polityki są spore. Począwszy od zepsucia języka politycznego, skończywszy na degrengoladzie instytucji. Obie strony za to odpowiadają. Te partie są do siebie, przy całej prawdziwej ideowej różnicy, podobne. Jeśli próbujemy przyjrzeć się formie polityki, to degeneracja formy jest problemem. Spór o treść polityki jest bardzo poważnym problemem. Za degenerację tej formy obie strony są odpowiedzialne – zaznaczył gość kanału Rymanowski Live.

