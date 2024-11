Janusz Palikot skazany. Były polityk musi zapłacić karę grzywny

Wódka była reklamowana w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, co zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi przestępstwo. Nie można bowiem reklamować w ten sposób innych napojów alkoholowych niż piwo.

Za taki czyn grozi kara grzywny w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł.

Skazany Janusz Palikot, ale również dziennikarz Jakub W.

Jak podaje portal Interia.pl, Janusz Palikot został skazany na 450 tys. zł grzywny, dziennikarz związany z TVN Jakub W. na 400 tys. zł, a Tomasz C. 350 tys. zł.

Skazani muszą również uiścić koszty procesu. Na posiedzeniu nie pojawili się ani oni, ani ich obrońcy.

Zawiadomienie w sprawie złożył aktywista miejski Jan Śpiewak. "Mamy to! Palikot skazany na 450 tysięcy grzywny, W. na 400 tysięcy. Do tego po 50 tysięcy kosztów procesowych. Palikot już upadł a teraz mam nadzieję, że to również początek końca kariery W., który uczynił z popełniania przestępstw swój model biznesowy" – napisał w mediach społecznościowych.

Aktywista nie krył satysfakcji z powodu wyroku sądu. – To bardzo ważny dzień w walce z nielegalnymi reklamami alkoholu. Bardzo wysokie grzywny odzwierciedlają wysoką szkodliwość czynu – powiedział Interii Jan Śpiewak. – Uzasadnienie wyroku jest bardzo mocne. Wydaje się, że w apelacji nie mają szans na złagodzenie wyroku – dodał.

Palikot łączył się z sądem z aresztu

Podczas posiedzenia sądu – jeszcze przed wydaniem wyroku – połączono się z Januszem Palikotem, który przebywa w areszcie.

Były polityk nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Janusz Palikot podkreślał, że produkcją alkoholu zajmuje się 35 lat, a wytwarzane przez niego produkty charakteryzowały się wysoką jakością.

Czytaj też:

Spółka Palikota wystawiona na licytacjęCzytaj też:

Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla Palikota