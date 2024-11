Spółka Palikota wystawiona na licytację

Komornik sądowy z Lublina ogłosił licytację pakietu akcji spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina, której prezesem jest Janusz Palikot. O licytacji poinformowała kancelaria komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasza Walendy.

Sprzedaż rozpocznie się 2 grudnia. Cena wywoławcza to ponad 1,1 mln zł. Z ogłoszenia wynika, że pierwsza licytacja pakietu 358 tys. 247 akcji nieuprzywilejowanych w spółce Manufaktura Piwa Wódki i Wina potrwa do 9 grudnia.

Sprzedaż odbędzie się w drodze licytacji elektronicznej. Przystępujący do przetargu są zobowiązani złożyć rękojmię najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem licytacji.

Siedziba firmy mieści się przy ul. Chmielnej 2 w Warszawie. Wysokość kapitału zakładowego określono na 554 tys. 249,40 zł, a liczbę akcji wszystkich emisji na 5 mln 542 tys. 494. Przedmiotem przeważającej działalności firmy jest produkcja piwa – wynika z KRS.

Janusz Palikot zostaje w areszcie. Sąd zdecydował

Były poseł i przedsiębiorca Janusz Palikot pozostanie w areszcie do 2 grudnia. W poniedziałek 28 października wrocławski Sąd Okręgowy nie uwzględnił zażalenia obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Uwzględnił natomiast zażalenie prokuratury, co oznacza, że Palikot pozostanie w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją (1 mln zł).

Na początku października Janusz Palikot (zgadza się na publikację wizerunku i danych), Przemysław B. i Zbigniew B. zostali zatrzymani przez CBA w Lublinie i Biłgoraju. Jeszcze tego samego dnia przewieziono ich do prokuratury we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa. Sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych na kwotę blisko 70 mln zł.

