Media: Rząd PO dopuścił rosyjskie firmy do prywatyzacji Lotosu

W poniedziałek sprawę opisał portal internetowy rmf24.pl.

Dziennikarze dotarli do odtajnionego dokumentu, w którym ujawniono oferty wstępne na zakup akcji spółki Grupa LOTOS S.A.

Działania miały miejsce na tydzień po wygranych przez Platformę Obywatelską wyborach parlamentarnych w Polsce w 2011 roku.

Treść ujawnionego dokumentu

Z treści ujawnionego dokumentu wynika, iż wśród trzech firm, które zostały dopuszczone do procesu sprzedaży Lotosu, były: rosyjska spółka OJSC TNK-BP (już nie istnieje, w 2013 roku wykupiła ją inna spółka z Rosji – Rosnieft), węgierski MOL oraz holenderska Mercuria Energy, której rosyjscy akcjonariusze działali wcześniej w naszym kraju jako J&S.

– Dokument pokazuje, że plan sprzedaży Lotosu Rosjanom był realnym zamierzeniem rządu Donalda Tuska – skomentował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, cytowany przez RMF.

Doniesienia ocenił również obecny prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. – Treść dokumentu tylko potwierdza to, o czym mówimy od dawna – rząd Donalda Tuska przygotowywał rafinerię gdańską do sprzedaży m.in. firmom z Rosji. I to nie tylko. Prowadzono rozmowy także w kwestii rafinerii Możejki – powiedział. Według niego, do transakcji nie doszło, ponieważ "rząd PO ustąpił pod naciskiem społecznym". – Platforma się przeraziła, zdała sobie sprawę, że nie jest w stanie ani politycznie, ani gospodarczo tego przeprowadzić. To tylko świadczy o kupczeniu – mówił Obajtek. – Nie było żadnej konkurencyjności. Jak chce się sprzedać pakiet większościowy, to negocjuje się szeroko, z wieloma podmiotami, wysyła się zapytanie do strategicznych koncernów – dodał.

Fuzja polskich koncernów

Przypomnijmy, że połowie października 2021 roku akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili zgodę na zbycie szeregu aktywów, niezbędne do finalizacji procesu połączenia z PKN Orlen. W związku z tym, zgłoszono się po odpowiednie zgody do Komisji Europejskiej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i Kanadzie. Grupa jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 1999 roku.

Czytaj też:

Czy Rosja ma czas?Czytaj też:

Przekopana nadzieja