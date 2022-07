Dziś wchodzą w życie nowe rozwiązania podatkowe. Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany od 1 lipca to 12 proc. PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej, preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci, 1,5 proc. dla OPP oraz możliwość limitowanego odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców.

"Utrzymujemy ponadto wysoką kwotę wolną od podatku – 30.000 zł i pierwszy próg podatkowy na wyższym poziomie 120 000 zł. Likwidujemy rozwiązania które się nie sprawdziły: tzw. ulgę dla klasy średniej i mechanizm 'rolowania' zaliczek na PIT" – informuje w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Rozliczenia mają być łatwiejsze

Resort podkreśla, że zmiany, które w piątek wchodzą w życie, uwzględniają głosy obywateli, przedsiębiorców, zgłaszane postulaty społeczne oraz uwagi ekspertów w trakcie konsultacji. "Wspólnie wypracowaliśmy nowe przepisy. Zapewnią one większą przewidywalność rozliczeń i zmniejszą należne podatki" – zapewnia MF.

Ministerstwo tłumaczy, że reforma została rozłożona na dwa etapy (drugi rusza 1 stycznia 2023 r.). "To efekt dialogu z księgowymi i dostawcami oprogramowania kadrowo-płacowego podczas procesu konsultacji społecznych, którzy potrzebują więcej czasu na praktyczne zaimplementowanie tych zmian" – czytamy.

Wyższe zaliczki na podatek

Zmiany spowodują, że przejściowo niektóre grupy zapłacą od 1 lipca wyższe zaliczki na podatek. Wśród nich będą osoby, które nie złożyły PIT-2 przy zarobkach do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto oraz zleceniobiorcy (którzy nie mają możliwości złożenia PIT-2 w 2022 r.) przy zarobkach do 12,8 tys. zł brutto.

Wśród tych, którzy PIT-2 złożyli oraz mają jedno źródło dochodów, wyższe zaliczki na podatek od lipca zapłacą zatrudnieni na umowę o pracę przy zarobkach od ok. 10,3 tys. do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, mundurowi przy zarobkach od ok. 8,9 tys. do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto oraz emeryci (kwota wolna stosowana przez ZUS z mocy ustawy) z emeryturą od ok. 9,4 tys. do 12,8 zł miesięcznie brutto.

