Poczta Polska podnosi ceny usług krajowych

Skala podwyżek wybranych usług w obrocie krajowym wynosi nie więcej niż kilkanaście procent, a w większości przypadków – kilka. Wprowadzone zmiany zostały już przyjęte przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"Rosnące koszty pracy i transportu, ogólnoświatowy wzrost cen surowców wykorzystywanych przez spółkę oraz spadający wolumen przesyłek listowych, przy zachowaniu wysokiego tempa inwestycji w podnoszenie swojej konkurencyjności na rynku, stały się impulsem do dokonania modyfikacji cen przesyłek krajowych. Skala podwyżek wybranych usług w obrocie krajowym wynosi nie więcej niż kilkanaście procent, a w większości przypadków – tylko kilka. Przykładowo cena popularnych listów nierejestrowanych oraz poleconych w najczęściej wybieranych formatach S i M, wzrośnie o 30 gr. Z kolei za popularne paczki pocztowe w gabarycie A, zapłacimy o 1 zł więcej" – czytamy w komunikacie.

Operator narodowy

Poczta Polska jako operator wyznaczony zapewnia wszystkim obywatelom dostęp do powszechnych usług pocztowych, świadczonych w wysokim standardzie, w sposób jednolity i na porównywalnych warunkach. W tym celu spółka utrzymuje na terenie całego kraju szeroką sieć placówek pocztowych i oddawczych skrzynek na listy. Dostęp do usług wyznaczonego operatora możliwy jest pięć dni w tygodniu (a gdzieniegdzie – nawet przez siedem) w całym kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa pocztowego, Poczta nie może zamykać nierentownych placówek czy likwidować usług, które przynoszą straty. Takie obowiązki nie dotykają konkurencji. Inne podmioty funkcjonujące na rynku usług pocztowych, w przeciwieństwie do spółki, mogą kierować się w swojej działalności wyłącznie kalkulacjami biznesowymi i efektywnością kosztową – podkreśla Poczta.

"Warto podkreślić, że dla statystycznego Polaka, który wysyła coraz mniej listów, będzie to oznaczało dodatkowy wydatek rzędu kilku złotych w skali całego roku. Dla Poczty Polskiej nawet niewielka korekta cen świadczonych usług, to dodatkowy wzrost przychodu, który umożliwi uruchamianie nowych placówek pocztowych, jak i utrzymanie tych rzadziej odwiedzanych przez klientów, zlokalizowanych na terenach wiejskich" – czytamy dalej.

Ceny za usług zagraniczne – bez zmian

Obowiązujące ceny przesyłek w obrocie zagranicznym pozostaną bez zmian – podano także.

Sieć logistyczna Poczty Polskiej obejmuje 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych, które w połączeniu z siecią 7 600 placówek pocztowych stanowią zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju logistyki. Doręczaniem przesyłek zajmuje się ok. 25 tys. listonoszy i kurierów.