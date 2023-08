Zmiany dla kierowców. Prezydent dał zielone światło

"Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z realizacją usługi transportu drogowego" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Ustawa o delegowaniu kierowców. Co się zmieni?

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP będzie (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Dodatkowym obowiązkiem będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej, co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

Przepisy ustawy określają również obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium RP oraz delegowanych kierowców. Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwa transportowe mające siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim nie mogą być traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwie członkowskim.

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium RP będzie składał do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, każdorazowo, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej oraz będzie wystawiał każdorazowo, przed rozpoczęciem przewozu drogowego, potwierdzenie delegowania kierowcy.

Kontrola nie tylko drogowa

System kontroli delegowania kierowców będzie obejmował kontrolę drogową, wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

W ustawie określono także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich. Do przyjmowania wniosków o wzajemną pomoc w sprawach dotyczących kontroli warunków zatrudnienia kierowców delegowanych od organów innego niż RP państwa członkowskiego ustawa upoważnia Państwową Inspekcję Pracy.

Określono też sankcje nakładane przez służby kontrolne w przypadku naruszenia poszczególnych przepisów ustawy.

Ustawa wprowadza szereg wyłączeń. Przepisy nie mają być stosowane do kierowców delegowanych w przypadku delegowania do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca, przy delegowaniu przez agencję pracy tymczasowej albo agencję wynajmującą personel, który skierował kierowcę do pracodawcy, z Konfederacji Szwajcarii. A także m.in. w przypadku tranzytu, wykonywania dwustronnego przewozu rzeczy z załadunkiem lub rozładunkiem, pod warunkiem że nie jest on wykonywany na terytorium tego samego państwa członkowskiego czy przewozu drogowego rzeczy na początkowym lub końcowym odcinku transportu kombinowanego.

