Dla Polaków luksus, dla Niemców niski koszt. Ogromna różnica w cenie lodów

Internauci zwrócili uwagę na cenę popularnych lodów na patyku Magnum Eis Almond. W markecie spożywczym Stokrotka w wersji Classic jeden lód kosztuje 10 zł. Tymczasem w niemieckich sklepach za ten sam produkt, ale w sześciopaku zapłacimy jedynie 4.99 euro – nieco ponad 21 złotych. Oznacza to, że za tego samego loda, który w Polsce kosztuje ok. 10 zł, Niemcy płacą około 3,50 zł. Cena w polskich dyskontach jest o ponad 60 proc. wyższa, względem tej w niemieckich. "Warto dodatkowo podkreślić, że w Polsce niektóre produkty tej marki lodów są nieco zmniejszone ze względu na wysoką inflację, która wymuszała kolejne podniesienie cen" – wskazuje serwis o2.pl.

Porównanie cen w polskim i niemieckim Rossmannie. Zestawienie mówi wszystko

Lody nie są jedynym przykładem produktu, który jest znacznie droższy u nas niż za Odrą. Niedawno "Fakt" dokonał porównania cen kilku popularnych produktów sieci Rossmann.

Przykładowo w Niemczech antyperspirant Nivea w kulce kosztuje 2,15 euro, czyli nieco ponad 9 zł. Z kolei w Polsce ten sam produkt dostępny jest w cenie blisko 16,50 zł, co oznacza, że jest droższy o ok. 7 zł. "Fakt" wskazuje, że w Niemczech tańszy jest nawet papier toaletowy z recyklingu marki własnej Rossmanna, który za naszą zachodnią granicą kosztuje 2,49 euro (ok. 11 zł), zaś w Polsce 13,49 zł. Droższe w naszym kraju jest także najtańsze mydło dostępne w Rossmannie. W Niemczech kosztuje ono w przeliczeniu na złotówki ok. 2,40 zł, natomiast w Polsce 3,29 zł.

Największą różnicę w porównaniu dokonanym przez dziennik widać jednak w cenach tabletek do zmywarki marki Domol. W Niemczech w Rossmannie za 30 szt. tego produktu zapłacimy 3,25 euro, czyli ok. 14 zł. W Polsce ten produkt wyceniany jest na 24,99 zł. Różnicę na korzyść Polski widać za to w cenach popularnych farb do włosów marki Syoss. W Rossmannie w Niemczech kosztują one 5,99 euro, czyli ok. 26 zł, zaś u nas cena regularna tego produktu jest o średnio 1 zł niższa.

