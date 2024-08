Podwyżki podatków i wiek emerytalny. Minister zdradza zamiary rządu Tuska

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie wykluczyła, że w przyszłości potrzebne będzie jego podniesienie.

Minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z tygodnikiem "Newsweek" podkreślił, że "nie ma żadnej dyskusji na temat podniesienia wieku emerytalnego".

Skąd rząd weźmie pieniądze?

Polityk zapewnił również, że jego resort nie prowadzi aktualnie prac nad podwyżkami podatków. Zaznaczył, że rząd "posiada pewien margines bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o poziom długu publicznego w stosunku do Produktu Krajowego Brutto".

– Rząd stawia na szukanie sposobów na zwiększenie dynamiki PKB i na budowanie trwałej konkurencyjności polskiej gospodarki. Na bazie tego będą rosły dochody budżetowe z VAT i innych podatków – stwierdził szef Ministerstwa Finansów.

Podniesienie kwoty wolnej

– Jesteśmy w trakcie przygotowywania budżetu na 2025 r. Podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 tys. zł nie wejdzie do tego budżetu. O 2026 r. nie będę się wypowiadał. Zostałem zobowiązany przez premiera, żeby przedstawić plan wejścia tego projektu w życie i go przedstawię. Koszt tego rozwiązania zmieniać się będzie w zależności od roku, w którym będziemy je wprowadzać – powiedział Andrzej Domański.

W połowie maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że rząd analizuje możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku, przy czym koszt jej podwyższenia do 60 tys. zł to 52,5 mld zł dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, które partycypują w tych wpływach. Wcześniej, w marcu premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd wróci do projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł w przyszłym roku, zaś projekt ten wejdzie w życie na pewno wcześniej niż przed końcem obecnej kadencji.

