Via Baltica otwarta. "Dla nas to dużo więcej niż szlak transportowy"

– Połączenie, które dziś oficjalnie otwieramy – Via Baltica – to dla nas, narodów Europy Środkowej, znacznie więcej niż kolejny szlak transportowy. Jest ona łącznikiem, który wzmacnia nasze relacje, zbliża nasze społeczeństwa i przyczynia się do podniesienia odporności naszego regionu – powiedział w swoim wystąpieniu Nawrocki.

twitter

Nawrocki o stosunkach polsko-litewskich. "Doskonały stan"

Jak podkreślił prezydent, "ten wspaniały przykład nowoczesnej architektury, który mamy dziś przed oczami, jest odzwierciedleniem doskonałego stanu stosunków polsko–litewskich".

– Stojąc tutaj – w pobliżu wiaduktu na trasie Via Baltica – widzę nie tylko spojenie dwóch odcinków drogi. Widzę most porozumienia, partnerstwa i przyjaźni między Polską a Litwą. Niech ta droga będzie naszym wspólnym przypomnieniem, że razem możemy osiągnąć więcej, a nasze kraje, łącząc wysiłki, budują przyszłość opartą na solidnych fundamentach współpracy i wzajemnego wsparcia – dodał.

Nawrocki przywołał dwa wydarzenia z ostatnich 11 miesięcy: nabycie przez Litwę pływającej jednostki magazynowej i regazyfikacyjnej "Independence" oraz synchronizację systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z europejskim systemem kontynentalnym. – To pokazuje coraz silniejsze więzi Litwy z Polską i zachodnią częścią Unii Europejskiej – argumentował.

twitter

Via Baltica

Trasa Via Baltica (fragment drogi międzynarodowej E67) łączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej biegnie w ciągu S61 i dalej trasą S8 do Warszawy. Pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi – od Helsinek przez Tallin, Rygę i Kowno – z Polską i zachodnią częścią Europy.

Czytaj też:

Koniec z korkami pod Warszawą. Otwarto nowy odcinek autostrady A2