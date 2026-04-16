Liderka brytyjskiej opozycji: Polska dogania Wielką Brytanię

Liderka brytyjskiej opozycji wystąpiła podcaście "MD MEETS". Jej zdaniem wzrostu ruchów populistycznych w Europie osłabił centroprawicę. Badenoch uważa, że konserwatyzm przegrywa globalnie. Jej zdaniem został on wyparty nie przez lewicę, lecz przez nurt, który określa jako "ekonomiczny nacjonalizm i populizm". – Widzieliśmy próbę przejęcia konserwatyzmu przez coś, co nazywam ekonomicznym nacjonalizmem, populizmem – to przedstawia się jako konserwatyzm, ale to nie jest konserwatyzm, który ja rozpoznaję – mówi w rozmowie

Badnoch wskazuje na zagrożenia – konkurencję Chin, ambicje imperialne Rosji, zmiany technologiczne i wpływ mediów społecznościowych. – Czasem trzeba dostarczyć projekt szybko, ale to oznacza mądre myślenie, dobre zasoby i skupienie się na tym, co najpilniejsze. Nie da się wszystkiego naprawić naraz – podkreśla i zaznacza, że Europa Zachodnia potrzebuje głębokiej zmiany gospodarczej. – Nie jestem rewolucjonistką, ale potrzebujemy rewolucji gospodarczej – mówi minister w gabinecie Liz Truss i Rishiego Sunaka.

"Polska robiła dobre rzeczy"

Odnosząc się do sytuacji w Europie Środkowej, Kemi Badenoch używa Polski jako kontrprzykładu dla Węgier Viktora Orbana oraz pośrednio dla Wielkiej Brytanii. – W 2010 roku Węgry były bogatsze od Polski. Dziś Polska dogania Wielką Brytanię – mówi Badenoch i podkreśla, że Orban "nie był w stanie dostarczyć wzrostu gospodarczego", podczas gdy Polska prowadziła właściwszą politykę. – Polska robiła dobre rzeczy. Wielka Brytania robiła złe rzeczy. Węgry również robiły złe rzeczy – mówi w rozmowie z Mathiasem Döpfnerem, szefem koncernu wydawniczego Axel Springer.

Kemi Badenoch przyznaje, że konserwatyści zostali ukarani przez wyborców za niespełnione obietnice: – Jeśli składasz obietnice i ich nie realizujesz, elektorat karze cię bardzo surowo.

