Spółka notowana na warszawskiej giełdzie liczy straty po ataku Rosji

"Atak wywołał pożar i znacząco uszkodził większość pojemności magazynowej oleju słonecznikowego terminala i infrastruktury przeładunkowej" – napisano w komunikacie.

Jak wskazano, w wyniku ataku utracona została istotna część wolumenu oleju słonecznikowego składowanego w terminalu, w tym należącego do stron trzecich.

"Jednakże z uwagi na długość trwania pożaru i akcji przeciwpożarowej, precyzyjny wolumen strat nie może zostać określony na tym etapie. W efekcie podjętych kroków bezpieczeństwa i procedur nagłego reagowania, nie zanotowano ofiar wśród pracowników spółki" – czytamy.

Obecnie trwają prace porządkujące oraz ocena szkód, związanych z nimi strat oraz niezbędnych nakładów inwestycyjnych.

Kernel Holding ma siedzibę w Luksemburgu

Kernel Holding to ukraińska spółka holdingowa prawa handlowego z siedzibą w Luksemburgu, prowadząca działalność w sektorze spożywczym. Od 2007 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Główny majątek Kernela stanowią udziały w zakładach produkcyjnych i spółkach (tłocznie nasion oleistych, rafinerie, rozlewnie, sieć silosów zbożowych, magazyny i obiekty przeładunkowe w portach) w większości utworzonych i prowadzących działalność na Ukrainie.

Podstawowa działalność spółki to produkcja i eksport butelkowanego oleju słonecznikowego oraz śruty, handel hurtowy zbożem (głównie pszenicą, jęczmieniem i kukurydzą) oraz świadczenie usług logistycznych i transportowych.

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