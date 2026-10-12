Dalsza centralizacja UE. Unijna instytucja przejmie kontrolę nad giełdami, rząd oddaje

Ministrowie finansów państw członkowskich UE uzgodnili w piątek, że przeniosą nadzór nad giełdami, izbami rozliczeniowymi i depozytami papierów wartościowych z poziomu krajowego na unijny. Instytucją, która zyska nowe kompetencje kosztem władz państw narodowych będzie ESMA, czyli Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z siedzibą w Paryżu.

ESMA nie będzie sprawować pełnej kontroli nad giełdą we Frankfurcie, bo Niemcy załatwiły sobie wyłączenie, na które w piątek zgodzili się ministrowie pozostałych krajów.

"Ministrowie UE, w tym Domański uzgodnili przeniesienie nadzoru nad częścią giełd (w tym KNF oddaje część nadzoru nad GPW) do ESMA w Paryżu. Niemcy wynegocjowały wyłączenie dla giełdy we Frankfurcie. Dlaczego Polska tego nie zrobiła?" – pyta Daniel Obajtek.

Centralizacja UE. Bruksela bierze się za oszczędności

Według Brukseli zmiana ma być "krokiem milowym" w budowie tzw. Unii oszczędności i inwestycji, która zmieni sposób "inwestowania" pieniędzy w Unii Europejskiej. Celem jest przekierowanie oszczędności Europejczyków na rynki kapitałowe, co ma pomóc w "finansowaniu innowacji". Jak twierdzą inicjatorzy przedsięwzięcia, ruch ten ma również przyczynić się do skuteczniejszego konkurowania przez Unię Europejską z Chinami i Stanami Zjednoczonymi.

Pakiet integracji rynku i nadzoru (MISP)

Ministrowie finansów przyjęli w piątek w Luksemburgu wspólne stanowisko w sprawie pakietu integracji rynku i nadzoru (MISP), który wprowadza zmiany w 18 aktach legislacyjnych Unii Europejskiej.

– Długoterminowy dobrobyt UE będzie zależał od naszej zdolności do wprowadzania innowacji, inwestowania i konkurowania – oznajmił wicepremier Irlandii, minister finansów tego kraju Simon Harris, który w związku z irlandzką prezydencją w Radzie UE prowadził piątkowe posiedzenie ministrów.

– W świecie globalnej konkurencji siła Europy tkwi w jej skali. Inicjatywa MISP pomaga zapewnić, by europejskie oszczędności mogły skuteczniej finansować europejskie innowacje, przedsiębiorstwa oraz miejsca pracy. MISP to nie tylko techniczna reforma przepisów finansowych, to praktyczny krok w kierunku bardziej zintegrowanej, konkurencyjnej i odpornej gospodarki europejskiej – powiedział Harris.

W związku z decyzją o rozszerzeniu uprawnień ESMA, celem przyśpieszenia tempa podejmowania decyzji powołany zostanie zarząd tego organu. Pod nadzór ESMA trafią największe giełdy, izby rozliczeniowe i depozyty papierów wartościowych. Kontrolę tę przekażą do Paryża krajowe urzędy (w przypadku Polski Komisja Nadzoru Finansowego).

ESMA – Proces legislacyjny w toku

– Pod bezpośredni nadzór ESMA trafią również dostawcy kryptowalut, ale nie wszyscy. Zgodnie z osiągniętym kompromisem unijny urząd w Paryżu będzie kontrolować wyłącznie podmioty uznane za „znaczące”, np. te posiadające ponad 15 milionów aktywnych użytkowników w UE.

Porozumienie ministrów finansów nie kończy procesu legislacyjnego w UE. Po przegłosowaniu swojego stanowiska Parlament Europejski rozpocznie negocjacje z rządami państw członkowskich, w trakcie których ustalony zostanie ostateczny kształt przepisów.

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